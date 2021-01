Tak for hjælpen

Debat Jeg blev dårlig, da jeg den 31. december hentede varer i MENY og faldt, og blev hjulpet og der blev ringet efter Falck

Af Per Thomsen, Baltorpvej 235, 6, Ballerup

.En stor tak for, at mine varer kom ind i min bil.

Tak for den store hjælp som jeg er meget glad for, og Falck’s hjælp er jeg også meget glad for.