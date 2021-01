Mens medarbejderne knokler, bliver deres børn underholdt med virtuel julestue

Micki Cheng er tidligere deltager i bagedysten og var vært ved bankospillet. Foto: Mia Lundholm.

På job Det kan være træls at have juleferie, når ens mor eller far skal arbejde. Hos it-leverandøreren Atea i Lautrupvang er der tradition for julestue til medarbejdernes børn - i år blev den virtuel.

Af Anja Berth