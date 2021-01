Flere penge til børnepasning

A one year old child playing in his room

Der er flere penge til Ballerup Kommunes børneområde. Det betyder, at det bliver lettere at få flere pædagoger i vuggestuer og børnehaver. Foto: Colourbox

Ballerup Kommune har netop fået en ekstra julegave med flere penge til børneområdet.

Af Anja Berth

Det er ikke sjovt at aflevere et grædende barn på en stue med mange børn og få pædagoger.

Det siger det lokale folketingsmedlem Kasper Sand Kjær (A).

Derfor er han ekstra glad for den pose penge, som kommunen netop har fået fra finansmidlerne.

Helt præcis 6.944.000 kroner har kommunen fået til at indfase de såkaldte minimumsnormeringer.

Det svarer til cirka 14 ekstra pædagogstillinger i hele kommune, men selvom det måske lyder af lidt, mener Kasper Sand Kjær, at det kan gøre en forskel.

”Det kommer jo oveni de penge, Ballerup i forvejen har fået til at sikre nok hænder på børneområdet. Det er ekstra penge, og det kan betyde rigtigt meget. Jeg har selv en datter på tre år, og det er ikke sjovt at gå om morgenen, når der er mange børn og få voksne,” siger Kasper Sand Kjær.

Baggrunden for den uventede julegave er blandt andet at børnetallet er stigende i Ballerup.