De nominerede: Fra et hjem med musik

Jens Olsen er fra et hjem med musik, og siden han var syv år gammel, har han spillet klassisk guitar på Ballerup Musikskole. Uanset hvilken vej han går, vil guitaren altid følge ham. Foto: Kaj Bonne

Jens Olsen er 18 år og spiller klassisk guitar på Ballerup Musikskole. Han er nomineret som årets talent.

Af Anja Berth

Jens Olsen er en af de nominerede i Ballerup Kommunes talentkonkurrence. Han er 18 år og kommer fra Egebjerg, hvor han har boet hele sit sammen med sine forældre og søskende.

”På mange punkter er min familie helt ordinær, men vores hjem har altid været fyldt af musik og kreativitet. Mine søskende, der alle er ældre, er hver især dygtige musikere og har været en stor inspiration i mine musikalske eventyr med guitaren. Jeg husker flere episoder, hvor jeg, da jeg var yngre, spillede på min guitar, mine søstre sang og min storebror spillede med på klaveret”.

Han har aldrig været i tvivl om, at han skulle spille musik. Spørgsmålet var mere, hvilket instrument han skulle spille på. Da han gik i 1. klasse, begyndte han i musikskolen, og valget faldt på klassisk guitar.

Rejse til Gran Canaria

Det har han ikke fortrudt. Lige siden har han spillet i Ballerup Musikskole og det har været springbræt til flere små musikskolearrangementer og sammen med en gruppe udvalgte musikere har han spillet koncerter på Gran Canaria.

Han er drevet af nysgerrighed, og det har båret ham igennem mange forskellige projekter, koncerter og endda store konkurrencer.

Han kan blandt andet kalde sig vinder af Satie konkurrencen for unge musikere samt medvinder af en 1. præmie i Berlingske klassiske musikkonkurrence.

”Det havde jeg ikke regnet med, da jeg begyndte at spille guitar. Men forhåbentlig bliver der ved med at dukke nye muligheder op, som jeg kan udforske og som motiverer mig i mit arbejde med musikken”.

Stor anerkendelse

Han er glad for at være nomineret.

”Det er en kæmpe anerkendelse af mine mange års dedikerede arbejde med musikken. Det er en stor ære at blive spottet i kommunen blandt de mange andre dygtige personer. Derudover håber jeg, at nomineringen vil skabe endnu flere musiske eventyr, oplevelser og udfordringer, da min motivation og min nysgerrighed kun er blevet større nu,” siger Jens Olsen.

Guitar altid med

Han ved endnu ikke, hvad fremtiden bringer. Det gør de færreste. Men det nære mål er først og fremmest en studentereksamen.

”Om jeg vil søge ind på musikkonservatoriet, tage på højskole eller læse noget helt tredje ved jeg ikke. Dog er jeg helt sikker på, at min guitar er ved min side, og lysten til at spille aldrig vil forgå, ligegyldigt hvad jeg kaster mig ud i,” siger Jens Olsen.

Hvordan har kulturen generelt det lige nu?

”Lige nu under corona-pandemien har kulturen det skidt. Mange grene indenfor kulturen og særligt musikken lider under de gældende restriktioner. Det er selvfølgelig svært at ændre på, men jeg fornemmer under fraværet af kulturen en øget opmærksomhed på, hvor meget kulturen faktisk betyder for os i Danmark – eksempelvis som samlingspunkt. På et mere personligt plan synes jeg dog heldigvis, at Ballerup Musikskole i høj grad forsøger at holde fast i de tilknyttede projekter og generelt er omstillingsparate og finder gode alternative løsninger for at forhindre en total nedlukning af en af Ballerups største kulturinstitutioner,” siger Jens Olsen.