Ældresagen undrer sig over lokalelukning

Ældresagens tidligere lokaler på Kasperskolen er lukket for offentligheden og heller ikke de frivillige i foreningen kan komme derind. Arkivfoto

Ældresagens lokaler er lukkede efter de nye coronarestriktioner. Lokalformand i Ballerup synes dog ikke, det er rimeligt at de frivillige i foreningen ikke kan arbejde i lokalerne. Kommunen fastholder, at den har fulgt myndighedernes anvisninger.

Af Anja Berth

Henning Broman er formand for Ældresagen i Ballerup. Men lige nu kan han ikke komme hen i den forening, han er formand og har ansvaret for. Ældresagens lokaler blev nemlig lukket sidste uge som følge af regeringens nye coronarestriktioner, der blandt andet lukkede kulturlivet og storcentre.

”Jeg forstår godt, at vi ikke kan afholde aktiviteter for medlemmerne, men det undrer mig, at vores lokaler er lukkede for os, der arbejder her. Vi er her som frivillige, og når vi ikke kan komme hen til vores systemer og mapper gør det det meget vanskeligt at lave arbejde i foreningen,” siger Henning Broman. Han mener ,at kommunen har overtolket begrebet ’lukket for offentligheden’.

Har handlet korrekt

Han har derfor henvendt sig til Ballerup Kommune, som var dem, der efter påbud fra Kulturministeriet lukkede lokalerne for offentligheden og de frivillige i foreningen.

Og kommunen har spurgt ministeriet om de har handlet overilet eller korrekt.

”Vi forstår godt, at Ældresagen er ærgerlige over situationen – det er vi allesammen – og derfor har vi talt med Kulturministeriet efter Henning Broman henvendte sig. De har bekræftet, at det var korrekt at

lukke foreningslokalerne også for de frivillige,” siger kulturchef i Ballerup Jens Overgaard til Ballerup Bladet.

De nye lukkeregler gælder for alle foreninger i kommunen med indendørs lokaler.