Ny uddannelse: Lær at heale dyr

David Læby og Kit Benlolo har sammen dyrehealeruddannelsen i Hede Enge i Smørum. Hesten Tato er blevet så rolig af healing, at den selv nu er en healerhest, der hjælper stressede mennesker. Foto: Mia Lundholm

Kit Benlolo og David Læby har midt i en coronatid åbnet en ny uddannelse, hvor man kan lære kunsten at heale dyr så de trives bedre.

Af Anja Berth

Tato kommer spankulerende med en stoisk ro. Den ti år gamle dansk varmblods hingst ser ikke ud til at lide voldsomt af julestress. Selv ikke da fotografen tænder for blitzen, er den synderligt mærket.

Tato er i sit es, og på hjemmebane her på Hede Enge i Smørum, hvor Kit Benlolo og David Sæby netop har startet dyre-

healeruddannelsen.

De er begge erfarne dyrehealere – David Sæby er uddannet i kraniosakral-terapi på hunde, akupressur og erfaren healer og Kit Benolo, der har en baggrund som pædagog og leder af en børnehaveklase er clairvoyant og kan heale også via telepati.

Uddannelsen er tilrettelagt som online hjemmestudie, hvor man har opgaver og lektier, og man kan vælge at afslutte forløbet med et weekendkursus med eksamen.

De er begge overbeviste om, at der nu i endnu højere grad end før er brug for at kunne heale dyr.

Flere får dyr

”Mange har her under coronatiden skaffet sig en hund eller kat for ikke at føle sig ensomme. Men desværre kommer mange af dyrene fra steder, hvor de ikke har haft det godt. Derfor oplever de nye hundeejere, at hunden eller katten ikke trives. Det kan healing hjælp med,” siger Kit Benlolo.

Healede travhest

En af de mest markante eksempler på hendes evner er historien om en travhest, der aldrig vandt og altid slog over i galop – og dermed diskvalificerede sig selv.

Kit Benlolo healede hesten, og efter et par uger hvilede den i sig selv og holdt sig til trav, og kusken kunne for første gang styre den, så den fik en anden plads i et løb.

”Det var helt fantastisk – jeg tog energien fra hovedet ned i hjertet og den faldt til ro,” forklarer Kit Benlolo og viser med rolige hænder hvordan hun healer.

Både David Læby og Kit Benlolo er overbeviste om, at der er brug for at kunne heale dyr.

”Man kan bruge det på sit eget dyr, hvis man oplever at de er stressede, men også ridelærer kan have brug for det,” siger David Læby.

Han benytter sig selv af den gamle filosofi inden for alternativ behandling, der hedder, at ’der hvor det er, er det ikke, og der hvor det ikke er, er det’.

”Ofte tror man, at problemet er et sted, men når jeg healer kan jeg mærke, hvis der er en ubalance, og så fungerer mine hænder som magneter,” siger David Læby.

Han understreger dog, at healing ikke kan og må bruges til alvorlige sygdomme.

”Men det kan hjælpe kroppen til at helbrede sig selv, men selve healingen kan ikke helbrede,” understreger han.

Sætte sig selv til side

Det er vigtigt, at man tilsidesætter sig selv, når man healer, forklarer Kit Benlolo.

”Jeg har prøvet at heale, hvor jeg har kommet min egen dårlige energi over på hesten, og det går jo ikke. Men er nødt til at lade sine egne ting og tanker være og komme med den intention at man skal heale et andet levende væsen. Derfor er det også bedst, at man selv er i balance, hvis man skal heale andre,” siger Kit Benlolo.

Og Tato er det pure eksempel på balance. Han er blevet så

rolig, at han også bliver brugt som healerhest, der hjælper folk hvis de er stressede eller depressive.

”Vi havde en ung pige på rideskolen, som havde brug for at få ro og hun holdt sine hænder om hans hoved, og lige pludselig var hun rolig og glad igen, og så gik Tato væk, for så havde han gjort sit arbejde,” siger Kit Benlolo.