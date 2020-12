SPONSORERET INDHOLD: Lægernes hurtigtest & Vaccineklinik er et test-center beliggende henholdsvis i Lyngby og København K. Vi er et dedikeret professionelt team der sætter kvalitet og sikkerhed i højsæde.

Af SPONSORERET INDHOLD

Vores vision med vores test-center er at hjælpe så vidt muligt i denne hårde tid, gøre Danmark til et sikkert sted og hjælpe til u lande med det overskud vi har i forretningen. Vi tager udgangspunkt i alle sundhedsmyndighedernes retningslinjer, for at sikre at vores test-center skaber de bedste og tryggeste rammer for vores kunder.

Hvad tilbyder vi

Hos Lægernes hurtigtest & Vaccineklinik tilbyder vi en Covid-19 hurtig test, antistoftest og PCR-test. Vores mål med 2021 er ydermere at vi hurtigst muligt kan tilbyde en Covid-19 vaccine med samme procedure, som vores tests. Vi vil så vidt muligt at mindske smitte spredningen i Danmark og gøre det sikkert at færdes offentligt igen, så vi kan få buk med denne pandemi.

Hurtigtest

Vores test-center tilbyder en af de mest validerede hurtigtests der findes på markedet. Vores test-center gør brug af en antigentest, der er godkendt i Europa og CE-mærket. Vi anvender Biosynex, som er 96% pålidelig på sensitivitet og 100% pålidelig på specificitet. Du er du sikret dig svar indenfor 15 minutter, hvilket giver dig mulighed for at få afklaret mistanke med det samme, og giver dig mulighed for at kunne færdes med andre mennesker uden bekymring. Vores test-center anvender ved hurtigtest næsepodning, og passer til dig der gerne vil testes, men som ikke har symptomer.

PCR-test

Vores test-center tilbyder PCR-test der har en nøjagtighed på mindst 95%, som er den satte markedsstandard og ydermere en 100% specificitet. PCR-testen er performancetestet af sundhedsmyndighederne, og alle positive tests bliver straks indberettet til Styrelsen for Patientsikkerhed for smitteopsporing og Statens Serum Institut til den daglige COVID-19-statistik. Vores test-center giver dig mulighed for at blive testet sikkert, ansvarligt, nemt og hurtigt i dag.

Antistoftest

Vores test-center tilbyder også en antistoftest der viser om du har været smittet tidligere. Forskningen angiver lige nu, at det tyder på at man til en vis grad er immun hvis man tidligere har været testet positiv med Covid-19. Dog vides det ikke hvor længe man er immun. Vi anbefaler stadig alle der har påvist antistoffer, at de følger myndighedernes retningslinjer.

Vaccine

Verden over har personer allerede fået en vaccine mod Covid-19. Med en vaccine mod Covid-19 er vi med til at minimere smittespredning i samfundet, dødsfald, alvorlig sygdom og senfølger af Covid-19. Vores mål med vores test-center er at vi hurtigst muligt i 2021, kan tilbyde en vaccine mod Covid-19, når vaccinen bliver tilgængelig i Danmark. Vi vil tilbyde en vaccine der kan tilgås på samme måde som vores tests, som vil være let og hurtig tilgængelig for alle.