Hvem siger nej til 40 millioner?

Debat Hvem siger nej tak til 40 millioner kroner i gave?

Af Allan Kristensen, Gruppeformand, Konservative, Ballerup

Alle skatteydere i Ballerup fik tilbudt 40 millioner øremærket skattelettelser til deling af staten i forbindelse med udligningsreformen i år.

Et flertal i kommunalbestyrelsen sagde nej tak på dine vegne. De mente, at det var for besværligt at sende pengene videre til dig og mig, fordi Ballerup Kommune skulle finde besparelser på budgettet for otte millioner kroner for at udløse statstilskuddet på 40 millioner kroner.

‘Penge, der kunne gøre os alle lidt rigere, give tiltrængt omsætning hos det lokale erhvervsliv og lidt ekstra økonomisk tryghed i hjemmene.

Det er galimatias. Særligt nu, hvor coronakrisen udfordrer os alle.

Derfor står Det Konservative Folkeparti udenfor Ballerup Kommunes budgetaftale for 2021.

Godt nytår.