Svar om ældreplejen

Debat Svar til Taner Gencs indlæg i Ballerup Bladet den 16. december.

Af Lolan Ottesen (A), Formand for social- og sundhedsudvalget

Kære Taner. Det er dejligt at du også deler interessen for vores ældrepleje. Som ansvarlig politiker i Ballerup kommune for hele vores ældre- og voksenområdet, kan jeg kun give dig og din formand ret i følgende. Vi skal minimere vores medarbejderes opgaver med dokumentation og administration, således at vores ansatte i ældreplejen får mere tid til vores ældre borgere, hvilket vil give mere livskvalitet for den enkelte.

Jeg er også helt enig med dig i, at vi skal have flere af vores ansatte sosu-medarbejdere og sygeplejersker op i tid og gerne op på fuld tid. Dog ønsker vi dette skal ske af frivillighedens vej. Det er vigtigt for os, at jobbene skal være sammensat på en måde, så en ansat med børn/familie kan få arbejdes- og familielivet til at hænge sammen.

Derudover har vi valgt her i Ballerup kommune, at lave vores eget vikarkorps, således at vikarerne kender til kommunens værdigrundlag og vision for et værdigt og godt senior- og ældreliv. Vi ønsker, at vores vikarer skal kende vores arbejdsgange og gerne også til de ældre, der hvor de vikariere.

I denne coronatid er vi ekstra udfordret og derfor har vi en særlig sårbar og vanskelig tid i vores ældrepleje. Vi håber at alle vil være forstående og bære over med, at vi befinder os i en særlig tid, hvor vi er nød til prioritere opgaverne.

Vores ansatte har ydet en ekstra stor indsats under pandemien og det vil jeg lige benytte lejligheden til at takke dem mange gange for her. Deres indsats er uvurderlig og livsvigtig.

Derimod er jeg blevet i tvivl, med de udfordringer vi får med hensyn til rekruttering til området, om vi forsat kan sikre, at det altid vil være de samme kendte ansigter, der møder de ældre. I socialdemokratiet er vi enige om, at der skal findes løsninger, så man som borger er tryg og der er tillid til, at vores medarbejdere kender borgernes behov for hjælp og omsorg. Hvis man som ældre har brug for hjælp syv dage om ugen, morgen, middag, aften og nat, så vil man have mange forskellige hjælpere i løbet af en uge. Det kan desværre ikke være anderledes. Derudover skal vores ansatte også afholde ferie, kan blive syge, skal på efteruddannelse eller lign.

Det vigtige for os alle er nu, at vi får uddannet nok dygtige mennesker til, at varetage området fremover og at disse kommende sosu’er og sygeplejersker bliver klædt godt nok på til, at varetage opgaverne i ældreplejen fremover.