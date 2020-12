Svar om bibliotekslukning

Debat Kære Hans-Jørgen Stenhøj.

Af Ravinder Kaur-Pedersen, Bibliotekschef, Ballerup Bibliotek

Allerførst tak for dit store engagement for bibliotekerne. Vi mærker tydeligt, at du og mange andre borgere savner deres bibliotek, og det er på en måde meget glædeligt at vide, at vi er savnede! For vi vil allerhelst være et åbent bibliotek med tilbud til alle byens borgere.

Lige nu står vi desværre i en anden situation. Pandemien har lukket store dele af vores samfund, og vi har et alarmerende smittetryk, som har fået landets sundhedsmyndigheder til at lukke helt for bibliotekerne – foreløbig frem til 3. januar 2021. Det vil sige, at vi under nedlukningen desværre ikke kan åbne for offentlig adgang og almindelig brug af bibliotekets fysiske samling.

Vi har dog heldigvis et e-bibliotek, som har åbent og byder på et meget stort udvalg af e-bøger, lydbøger, tidsskrifter, aviser, film og meget mere.

Vi er klar over, at det ikke er alle borgere, som er lige fortrolige med de nye digitale muligheder, og derfor har Ballerup Bibliotekerne etableret en online bibliotekshjælp, som kan inspirere, vejlede og rådgive om bibliotekets digitale muligheder.

Denne bibliotekshjælp har åbent i bibliotekets normale, betjente åbningstid. Se mere på bibliotekets hjemmeside her: https://bib.ballerup.dk/nyheder/nyt-fra-biblioteket/tal-med-en-bibliotekar.

Det er selvfølgelig også stadig muligt at ringe til biblioteket og få hjælp på 4477 3333.

Vi glæder os til at betjene dig og alle andre borgere.