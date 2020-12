Lokalt asfaltfirma er Ballerups mest cykelvenlige firma

Borgmester Jesper Würtzen (A), tv. og Anders Hundahl fra Asfaltindustrien var på cykeltur i kommunen for at se på gode og mindre gode cykelstier. Asfaltindustrien er netop blevet kåret som cykelvenlig arbejdsplads og gør meget for at deres ansatte skal cykle til og fra arbejde. Foto: privatfoto

Hæder Brancheforeningen Asfaltindustrien er som den første virksomhed i Ballerup netop blevet certificeret cykelvenlig arbejdsplads af Cyklistforbundet.

Af Anja Berth

Cykelværksted i kælderen, omklædningsrum til at skifte tøj og nette sig lidt inden arbejdet, overdækket cykelparkering og cykeludstyr i julegave.

Det er nogle af de tiltag, som brancheforeningen Asfaltindustrien har taget for at blive en cykelvenlig virksomhed.

Og indsatsen har battet noget, for Asfaltindustrien er netop som den første arbejdsplads i Ballerup blevet certificeret af Cyklistforbundet som cykelvenlig arbejdsplads.

Og det glæder direktør i Asfaltindustrien Anders Hundahl.

”Det er vi rigtigt glade for og stolte af, og vi har også deltaget i kampagnen Vi cykler på arbejde. Det handler jo om at gøre det så nemt for de ansatte

som muligt at cykle på arbejde,” siger Anders Hundahl.

Men jeg kender mange, der ikke kunne drømme om at cykle på arbejde og da slet ikke hvis chefen sagde det – risikerer man ikke at tabe nogle medarbejdere på gulvet, fordi der kommer et cykel-politi og fortæller om de skal cykle?

”Nej, vi er bestemt ikke politi. Det er frivillighedens vej, og vi laver noget sjov med det, laver konkurrencer, og hvis man tager sig en cykeltur derhjemme til og fra bageren, så tæller det også med,” siger Anders Hundahl.

Bedste belægning

Torsdag morgen mødtes han med Ballerups borgmester Jesper Würtzen (A) for at tale om certificeringen samt se på cykelforholdene i kommunen.

Anders Hundahl er glad for, at der nu i kommunens budget er fundet penge til at lappe de huller på veje og cykelstier som trænger.

Og det glædede direktøren i Asfaltindustrien at der var mange cykelstier med asfalt.

”Denne her certificering er også en mulighed for os som brancheforeningen til at slå et slag for at asfalt er den ubetingede bedste belægning til cykler. Det er fint at det er godt og sundt at cykle, men det skal jo også være rart,” sagde Anders Hundahl.

Borgmesteren var også stolt af en lokal virksomhed er certificeret.

”Ballerup er en cykelvenlig kommune, så det glæder og meget, at nogle af vores medarbejdere bruger cyklen til og fra arbejde,” sagde Jesper Würtzen.