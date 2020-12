En studieby fuld af liv

SPONSORERET INDHOLD: København er det danske svar på byen, der aldrig sover. Der er altid gang i noget, og man keder sig næppe, hvis man er studerende i hovedstaden. Der er både masser af kultur og historie, så det er bare med at gå på opdagelse i alle lokalområderne.

K for København – K for kultur

København har utroligt mange kulturelle tilbud. Københavns Universitet har faktisk også selv nogle af dem. Både Zoologisk Museum, Botanisk Have og Medicinsk Muesion hører faktisk under Københavns universitet.

Byen i sig selv har også rigtig meget at byde på. Det behøver ikke koste en formue at nyde byen og dens liv. Her er et par gratis fornøjelser:

• Gå en tur i Nyhavn

• Tag på Det Kongelige Bibliotek (Den Sorte Diamant)

• Tag ned i en af de mange parker. Det er en god måde at komme væk fra larmen og osen fra biler.

• Se vagtskiftet på Amalienborg. Det er en oplevelse, man bør have som dansker.

• Læg vejen forbi nogle af de smukke kirker. Her kan du finde ro i en travl hverdag.

• Oplev en anderledes livsstil på Christiania.

Tjen penge til alt det sjove

Det er ofte en del sjovere at bruge penge, end det er at tjene dem, men hvis du vil undgå at ende i luksusfælden, kan det være en smart idé at tjene nogle penge ved siden af dit studie.

København er heldigvis en by, der også byder på mange forskellige studiejobs. Rigtig mange virksomheder har studentermedhjælpere ansat. Studentermedhjælpere er studerende, der arbejder indenfor det, de er ved at uddanne sig til. Det er altså også god erhvervserfaring at have på CV’et, når du engang skal ud at finde et fuldtidsjob.