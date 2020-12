Nye regler for julekonkurrencen

Ballerup Bladets store ønskejul-konkurrence er blevet forlænget og ændret på grund af corona-nedlukningen. Foto: Arkivfoto

Konkurrence Ballerup Bladets store Ønskejul-konkurrence er gået ind i sin sidste fase. Men Corona-restriktionerne og nedlukningen af centre og butikker har ændret spillereglerne noget.

Af Ulrich Wolf

Da man ikke længere har mulighed for at aflevere ønskeseddel/juletipskuponen i den store julepostkasse i Ballerup Centret, har vi ændret vilkårene for at deltage i den sidste lodtrækning af gavekort.

Derfor kan man nu aflevere sin kupon i Ballerup Bladets postkasse i Centrumgaden 2A helt frem til 29. december, hvor vi vil trække lod om de sidste gavekort.

Som en ekstra service bringes kuponen igen i avisen denne uge.

Den store juleshoppingtur for 10.000 kroner vil blive ændret til den store Ballerup Center Shoppingtur, og her vil vi trække lod blandt alle de afleverede lodsedler, når Ballerup Centret igen er åbnet og klar til at servicere alle kunder.