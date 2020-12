Kina-samarbejdet ophører nu

Et af de konkrete resultater af de mangeårige Wuxi-samarbejde, der ophører ved årsskiftet er en aftale mellem Leo Pharma og Wuxi’s People’s Hospital no. 2. Foto: privatfoto

Afslutning Det mangeårige samarbejde mellem Wuxi og Ballerup stopper ved årsskiftet. Det samme gør det formelle Bycirkel-samarbejde. Nu vil man satse på de europæiske byer.

Af Ulrich Wolf

Ved årsskiftet ophører Bycirklens Kina-samarbejde.

Samarbejdet med den kinesiske millionby, Wuxi, har løbet siden 2007.

Samtidig besluttede de tre kommunalbestyrelser i Frederikssund, Egedal og Ballerup ikke at forny samarbejdsaftalen med Wuxi, hvormed samarbejdet efter 13 år slutter med udgangen af 2020.

Samarbejdsaftalen har primært givet børn og unge i Bycirklens kommuner mulighed for udveksling med kinesiske børn og unge. Mange elever på skolerne og ungdomsuddannelserne igennem årene haft mulighed for at udveksle med en kineser gennem Bycirklens Kina-samarbejde.

Udvekslingerne har både været virtuelle og fysiske, og har givet Bycirklens elever flere unikke oplevelser og erfaringer. Særligt muligheden for at bo privat hos en kinesisk familie og deltage i kinesisk skolegang, har været en øjenåbner og speciel oplevelse for mange af de danske elever.

”Det ene spor af samarbejdet har været uddannelse og der fortsætter man i en vis form samarbejdet og det er glædeligt, hvis elever fra begge lande stadig kan få udbytte af et samarbejde. Det andet spor er erhvervssamarbejdet, hvor de faktisk er kommet en del konkrete resultater ud af det,” siger borgmester Jesper Würtzen (A).

Ny kontrakt

I samarbejdet har der også været fokus på at skabe kontakter og forbindelser for danske virksomheder med interesser i Kina og Wuxi. Bycirklens samarbejdsaftale med myndighederne i Wuxi skabt samarbejder og kontrakter

mellem relevante aktører i Wuxi og Danmark gennem årene.

Senest har, LEO Pharma, sammen med Bispebjerg Hospital indgået endnu en samarbejdsaftale med hospitalet, Wuxi People’s Hospital no 2. Aftalen er en udvidelse af en allerede eksisterende aftale og samarbejde, som Bycirklen var med til at skabe i 2018.

Selvom det formelle Kina-samarbejde nu er afsluttet, så slutter det internationale engagement ikke. Kommunens nye internationale strategi peger nemlig i europæisk retning.

Fremover vil Ballerup Kommune satse de tre samarbejdsbyer Ystad, Brandenburg an der Havel og East Kilbride, som man alle har haft et samarbejde med i flere år.

Europæisk fokus

”Vi øger vores fokus på det europæiske og på vores samarbejdsbyer. Vi kulturelt tættere på hinanden og udvekslingen mellem eleverne er lettere. Især det tyske samarbejde vil vi gerne fokusere på. Det er et stort naboland, en stor økonomi, der ligger tæt på os mange sammenhænge, ” siger Jesper Würtzen.

Han suppleres af kommunens internationale koordinator, Susanna Rafn.

”De unge vælger tysk fra og det er synd. Derfor vil vi blandt andet oprette en masterclass for de ældste elever, der skal bygge bro til det tyske. Til kulturen og sproget. Vi vil i det hele taget fokusere på de mere nære naboer, hvor vi kulturelt og erhvervsmæssigt ligger tættere,” siger Susanna Rafn.

Selvom Bycirkel-samarbejdet officielt ophører, vil der dog stadig være mulighed for at samarbejde mellem de relevante kommuner om eksempelvis fælles trafikløsninger.