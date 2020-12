De nominerede: Fra fysik til musik

Anna Eline Kruse Knudsen har spillet violin, siden hun gik i 3. klasse. Hun er en fast del af Ballerup Musical, hvor hun synger, danser og er skuespiller. Og nu er hun nomineret til årets talent. Foto: Kaj Bonne

Talentpris 20-årige Anna Eline Kruse Knudsen er skuespiller og sanger i Ballerup Musical. Det er især fællesskabet og glæden ved rampelyset, der driver hende.

Af Anja Berth

Musiker, sanger og skuespiller Anna Eline Kruse Knudsen er nomineret til årets kommunale talentpris. Hun har altid boet i Skovlunde og har også gået i skole i Ballerup.

Efter et år på Ollerup Efterskole Sang og Musik begyndte hun i 2017 på Borupgaard Gymnasium og var sikker på, at hun skulle have fysik og matematik på A-niveau.

Hun valgte dog at skifte fysikken ud med musik, og det var, synes hun, den bedste beslutning.

Det var hendes storesøsters skyld, at hun kom ind i musicalverdenen. Storesøsteren spillede i Ballerup Musical, og da Anna Eline Kruse Knudsen så sin søster spille ’Alice i Eventyrland’, vidste hun, at det skulle hun også lave.

Da søsteren tog på efterskole, så Anne Eline Kruse Knudsen sit snit til at starte på Ballerup Musical.

”Så invaderede jeg da ikke hendes fritid,” som Anna Eline Kruse Knudsen formulerer det.

Sammen på tværs

Det er fællesskabet, glæden og lysten til rampelyset, der driver hende. Og at være sammen på tværs af alder.

”Det fællesskab, som jeg har oplevet siden 2013, er utroligt. Selv når man har været væk, føler man sig hjemme blandt alle de skæve mennesker. For vi er lidt skøre, lidt skæve og lidt sjove på hver vores måde, men det er også det, som samler os på tværs af alder. Det er de færreste steder, jeg har set aldersgrænser flyde så meget ud, at man nemt har kunne tale med alle,” siger Anna Eline Kruse Knudsen.

Hvad betyder nomineringen for dig?

”Den første følelse, der ramte mig, var nok stolthed og anerkendelse. Og så var jeg forvirret. Jeg vidste ikke helt, hvad det indebar. Selve nomineringen er jo rigtig god i sig selv, for det viser, at der er en interesse for kulturen og det frivillige i Ballerup. Men jeg laver i hvert fald ikke musical kun for mig selv, jeg gør det for publikum, og det tror jeg mange andre performere er enige i. Det ville ikke være det samme uden et publikum. Selvom det er enkeltpersoner, som bliver nomineret, er vi jo alle del af et større fællesskab,” siger Anna Eline Kruse Knudsen.

Flytter til Odense

Hun regner med at flytte til Odense for at læse audiologi og bo de næste par år.

”Så må jeg jo ud og finde nogle nye teatergrupper. Så jeg har ikke nogle specifikke projekter sat i gang, men hvis jeg kender mig selv ret, så kommer det ikke til at tage lang tid,” siger Anna Eline Kruse Knudsen, der er bekymret for kulturen lige nu.

Bekymret for kulturen

”Generelt set er kulturen jo døende. Det lyder måske stort at sige, men med coronapandemien er det desværre ikke en overdrivelse. Der kommer flere og flere aflysninger med de for evigt skiftende restriktioner. Selvom det er for det fælles bedste, så har det sat en hel del i stå. Musicalholdet ved ikke om vi får lov at spille til marts. Heldigvis er det ikke økonomien, vi tænker på, da vi er en frivillig organisation. Jeg tør ikke tænke på, hvordan de professionelle performere, dansere, sangere, musikere og skuespiller har det. Det er deres levebrød, som de ikke kan fuldføre. Det må være en frustrerende følelse for at sige det mildt,” slutter Anna Elise Kruse Knudsen.