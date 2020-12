Kasperskolen bliver nyt vaccinationscenter

Den tidligere Kasperskolen på Baltorpvej bliver det nye vaccinationscenter i Ballerup. Dermed undgår man, at Ballerup Super arena kommer i pil og dermed tilgodeser man både folkesundheden og eliteidrætten. Foto: Arkivfoto

Aftale Ballerup Kommune og Region Hovedstaden har netop indgået en aftale om en nyt vaccinationscenter i Ballerup. Det skal ligge i den tidligere Kasperskolen på Baltorpvej.

Af Ulrich Wolf

Indenfor kort tid forventes det, at coronavaccinerne er klar til landing i Danmark og derfor er Region Hovedstaden på udkig efter en række regionale vaccinationscentre. Blandt andet i Ballerup.

Det så først ud til at centret skulle ligge i Ballerup Super Arena, men den plan er nu droppet. I stedet har Region Hovedstaden og Ballerup Kommune indgået en aftale om et vaccinationscenter i den nu nedlagte Kasperskolen på Baltorpvej.

Et vaccinationscenter stiller en række krav til faciliteter, plads og infrastruktur og derfor var superarenaen i spil som center. Men nu viser det sig, at den nedlagte skole er langt bedre egnet til formålet og derfor er man blevet enige om den placering.

Udover at være gode nyheder for Ballerup Kommune og ikke mindst for alle borgere i kampen mod corona, så er det også gode nyheder for Dansk Cykle Union, der frygtede, at inddragelsen af Ballerup Super Arena ville koste dem deres cykelbane og dermed træningsmulighederne til det kommende OL.

Nu ser det ud til, at både cyklingen og vaccinationen er reddet.