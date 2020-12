Kommunens sorte huller bliver lappet

Rugvænget er blandt de steder i Ballerup, hvor kommunen har været ude og lægge ny asfalt i indeværende år. Fjernelsen af anlægsloftet har betydet, at der er blevet mere plads til renovering af vejene. Foto: privatfoto

Lapning Mange års efterslæb på asfaltområdet er begyndt at blive indhentet. I 2020 har Ballerup Kommune været fremme med de helt store lapper på vejene.

Af Ulrich Wolf

Ofte hører man kritik af vejenes tilstand i Ballerup Kommune. At der er store huller og ujævnheder i vejene og at det er både farligt at køre over og grimt at se på.

Men i 2020 har Ballerup Kommune taget kritikken til sig og har været rundt på en lang række gader og veje i kommunen og fornyet asfalt og lappet huller.

Faktisk er der i indeværende år blevet lappet 1500 huller og lagt 62000 kvadratmeter ny asfalt på vejene. Desuden er der blevet skiftet omkring 215 defekte nedløbsbrønde og stikledninger rundt om i kommunen.

Stort efterslæb

”Vi har haft et stort efterslæb og der har været mange steder, hvor det trængte. Jeg har i mange år forsøgt at få penge til at udbedre vejene. Men problemet er, at det ikke prioriteres så højt for det gør ikke ondt på nogen. Det ser ikke pænt ud og

det er slemt for bilerne at køre på, men som udgangspunkt gør det ikke ondt på nogen mennesker. Men nu har

vi fået fjernet anlægsloftet i forbindelse med corona og derfor har vi nu kunnet sætte gang i renoveringen

af vejene, ” siger Hella Tiedemann (A), formand for teknik-og miljøudvalget.

Nye millioner

Arbejdet med at udbedre vejene vil fortsætte de kommende år.

”Der er afsat i alt 19,5 millioner kroner fra 2021 til 2024 til asfaltprojekter. Derefter er der afsat otte millioner kroner hvert år fra 2024 og fremad, så i kan få indhentet efterslæbet. Det er samtidig aftalt, at vi fremrykker projekterne, hvis det er muligt, så vi kan blive færdige,” siger Hella Tiedemann.

Dermed vil en del måske allerede nu kunne mærke forskellen på deres vej, hvis de kører eller går på den i fremtiden.

Her har Ballerup Kommune været ude med ny asfalt:

Rugvænget

Kirstinelundsvej

Klakkebjerg

Lautrupvang

Lautrupbjerg

Borupvang

Lautrupparken/Borupvang/Lautrupvang

Maglestien

Stadionstien

Lautruphøj

Ballerup Boulevard/Harrestrupvej/Lilletoften

Ludvig Holsteins Allé

Smørumvej

Pederstrupvej

Magleparken

Lundebjerg

Lundebjerggårdsvej

Kærlodden

Vestbuen/Bueparken

Vestbuen/Præstevænget

Knardrupvej

Øvrige større Sort Pulje-

asfalteringsprojekter:

Opretning af kryds og svingbane v. Ballerup Boulevard/Harrestrupvej Slidlagsudskiftning inkl. omprofilering af Linde Allé

Renovering af Menys

parkeringsplads

Cykelsti på Lundebjerg

Opretning og forstærkning af Pederstrupstien (Banetoften)

Renovering af parkerings-

plads og brandvej på

Rugvængetsskole

Venstresvingsbane i

Toyotakrydset

Højresvingsbane og

buslomme på Måløv Byvej