Lasse har lige vundet prestigepris: ‘Når noget interesserer mig, gør jeg det hundrede procent’

Lasse Seidelin Bendtsen har undervist i fysik og astronomi på Borupgaard Gymnasium i 17 år. For trejde år i træk har han fået en pris for sin særlige undervisningsform, der løfter både svage og stærke elever, og som gør det sjovt at lære formler og teorier. Rumskibet fik han som 12-årig, da han havde ligget og studeret stjerner på græsplænen i haven på Drosselvænget. Foto: Kaj Bonne

Lasse Seidelin Bendtsen har netop fået en fornem pris for sin undervisning i fysik og astronomi på Borupgaard Gymnasium.

Af Anja Berth

Da han var 12 år, lå han på græsplænen på Drosselvænget, hvor han boede med sin familie, og kiggede op på stjernerne. Han havde ikke noget stjernekort, så han lavede sit eget. Han kunne ligge i timevis og glo op i himlen og se på stjerner.

Til jul samme år havde familien skillinget sammen til et originalt Star Wars-rumskib, som stadig står og pynter i hjemmet i Ølstykke, og som fortæller historien om hans vej ind i fysikkens og astronomiens verden.

”Det, jeg stadig holder allermest af, er at se på stjerner.”

Lasse Seidelin Bendtsen er 46 år, cand.scient. i fysik og astronomi og har de seneste syv år været lærer på Borupgaard Gymnasium. Og så har han netop fået H. C. Ørsted medaljen for fremragende formidling af naturvidenskab.

Engagement, nærvær og stærk faglighed er nogle af årsagerne til prisen. Det er lykkedes Lasse Seidelin Bendtsen at løfte elever, der fik 02 i fysik i folkeskolen til at få karakteren 10.

”Det er vigtigt, at det står krystalklart for eleverne, hvad der bliver krævet af dem, og så skaber jeg et rum i starten af året, hvor det er okay at lave fejl. Jeg sørger for at skabe et trygt og rart rum at være i, og når en af dem har fødselsdag, tager vi en runde, hvor alle skal sige noget særligt om den person, der har fødselsdag,” siger Lasse Seidelin Bendtsen.

Med sin faglige balast og viden kunne han snildt arbejde som forsker indenfor fysik eller astronomi.

Vatpind som lyssværd

Men da han var færdiguddannet, bad hans svigerinde ham om hjælp. Hun var bibliotekar på Albertslund Bibliotek og manglede en, der kunne underholde børnene.

Sammen med sin svoger forberedte han en work-shop om at lave sine egne starwars-figurer.

Flamingo og polyfilla blev til drypstenshuler, vatpinde med neglelak blev til lyssværd og rumskibe blev skabt ud af gamle plastikdunke.

Det blev så stor en succes, at de turnerede med showet på biblioteker i hele landet.

Her fandt Lasse Seidelin Bendtsen ud af at han skulle være underviser.

Hinker en formel

Og legen har stadig en

central rolle i undervisningen.

”Det er vigtigt for mig, at eleverne oplever fysikkens verden på egen krop. For eksempel hinker vi formler. Nu har regnen skyllet kridtet væk, men se her udenfor, her har elverne skrevet formler på fliserne, og så skal de hinke. Hver gang de kommer hen til et nyt symbol, skal de forklare, hvad det er,” fortæller Lasse Seidelin Bendtsen.

Stammen ej hindring

Siden han kunne tale, har han stammet. Men det er ingen hindring for hans undervisning.

”Det kommer lidt i bølger, men når jeg får en ny klasse, starter jeg altid med at fortælle, at jeg stammer. Så undrer de sig ikke, når jeg lige går lidt i stå. De forstår, hvad jeg siger, og det er det vigtigste,” siger Lasse Seidelin Bendtsen.

Selvom han er ekstremt optaget af naturfaglighed og mange måske ville beskrive ham som ’nørd’,

har han det lidt stramt med begrebet.

”Er man så også en nørd, når man går op i mode og design, eller er vild med film? Jeg synes, det er et lidt træls ord. Jeg er SUPER optaget af fysik og astronomi, og når jeg interesserer mig for noget, går jeg 100 procent op i det,” siger Lasse Seidelin Bendtsen.

Det er i øvrigt tredje år i træk, at Lasse Seidelin Bendtsen har fået en pris for sin undervisning af fysik og astronomi – i 2017 fik han e særpris i Politikens Undervisningspris, i 2018 blev han hædret af Novo Nordisk Fonden, og i år er det altså den prestigefyldte og flotte pris som landets bedste gymnasielærer i naturvidenskab.

Lærer og youtuber

Ud over at være en anerkendt og respekteret lærer på Borupgaard Gymnasium holder Lasse Seidelin Bendtsen også foredrag for gymnasielærere i metode og formidling, og han har sin egen Youtubekanal, hvor han formidler fysik og astronomi.

Med prisen følger 25.000 kroner, og de er allerede øremærkede.

”Da jeg vandt en pris for to år siden (Politikens, red.) brugte jeg pengene på en rejse til Japan med familien. Men nu kan vi jo ikke rejse, som vi elsker, så jeg har besluttet at købe et teleskop. Det

er på størrelse med et lille menneske og skal stå i min have. Jeg har altid drømt om at få mit eget teleskop.”