Ballerup Super Arena i spil som centralt vaccinationscenter

Ballerup Super Arena er i spil til at blive et nyt centralt vaccinationscenter mod corona. Men det vil formentlig tage livet af DCU's forberedelser til OL. Foto: Arkivfoto

Planer Region Hovedstaden er på udkig efter en række centrale vaccinationscentre landet over. Et af de udvalgte steder er Ballerup Super Arena. Det kan betyde dødsstødet for cykelsportens OL-ambitioner.

Af Ulrich Wolf

Det varer ikke længe for coronavaccinen ruller ind over landet og man derefter skal til at vaccinere så mange som muligt.

Det er gode nyheder, der markerer en ny æra i kampen mod den pandemi, der har lagt hele verden ned i 2020.

Men de gode nyheder betyder også, at man skal bruge meget logistik til at vaccinere alle de mange mennesker i den kommende tid.

Derfor fik Ballerup Kommune mandag en henvendelse fra Region Hovedstaden. Henvendelsen drejede sig om, at man eventuelt vil bruge Ballerup Super Arena som centralt vaccinationscenter.

Ifølge regionen opfylder superarenaen nemlig de fleste af de krav, som man stiller til de centrale vaccinationscentre, central beliggenhed, plads og gunstig infrastruktur.

”Vi har fået en henvendelse fra Region Hovedstaden mandag, der er på udkig efter 4-5 store vaccinationscentre rundt om i landet. Her havde de udset Ballerup Super Arena som et af de steder, der kunne bruges. Arenaen opfylder de krav, som regionen har til sådan et center og derfor er vi netop nu i forhandlinger med dem,” siger Eik Møller, kommunaldirektør i Ballerup Kommune.

Men det er ikke uden mislyde.

Cykeltræningens død

En eventuel vaccine-inddragelse af superarenaen vil nemlig betyde, at Dansk Cykle Union (DCU) vil være nødt til at droppe deres brug af banen og reelt skrinlægge deres ambitioner om at træne deres rytter op til det kommende OL i Japan.

DCU’s elitechef Morten Bennekou, var tidligere tirsdag ude i medierne for at sige, at det er en bombe under forberedelserne og at det er intet mindre end en katastrofe for cykelrytterne, da Ballerup Super Arena er den eneste helt regulære cykelbane der findes i Danmark.

Erik Møller kan godt forstå DCU’s bekymringer og har også taget deres argumenter med j forhandlingerne med Region Hovedstaden.

”Planen er, at man vil inddrage arenaen i mindst et halvt år med mulighed for forlængelse alt efter, hvordan det går med vaccinationerne. Det betyder, at DCU ikke kan træne og det bekymrer dem. Det kan vi godt forstå, og vi har også fremført de bekymringer for Region Hovedstaden og forhørt os om vi kan finde en løsning. Det er det, vi forhandler om netop nu. På den anden side er der også et hensyn til, at vi kan få vaccineret befolkningen og at vi igen kan få åbnet vores samfund. Så det er en stor afvejning” siger Eik Møller, som påpeger, at det i sidste ende er op til Region Hovedstaden at træffe en beslutning.

Hurtig beslutning

”Som sagt har arenaen det, der skal til for at være vaccinationscenter og man kan i sidste ende komme med epidemiloven, der giver regionen nogle meget vidtgående beføjelser, som vi bare kan sige ja til og acceptere. Nu har vi fremført de bekymringer som elitesporten med rette har, men der er altså også et samfundshensyn at tage,” siger Eik Møller, som regner med at beslutningen kommer meget hurtigt.

”Vaccinationerne er meget tæt på, så det kommer ikke til at tage ret mange døgn, før vi får en afklaring,” siger han.

Hvis Ballerup Super Arena bliver inddraget til vaccinationscenter vil det betyde, at alle større aktiviteter, sportslige såvel som musikalske eller andre, vil være udelukket i mindst et halvt år.