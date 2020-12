Isolation i kolonihavehuse

Debat Ballerup Kommune skriver i forbindelse med selvisolation.

Af Jan Masesson, Kornvænget 13,1, Ballerup

’Hvis du er testet positiv for coronavirus og ikke har mulighed for at isolere dig i eget hjem, sommerhus eller lignende’.

Ja, så er den nærliggende tanke jo: Hvorfor ikke bruge nogen af alle de kolonihaver der findes i Ballerup.

Så vidt vides, har de fleste sommerhuslignende forhold, såsom helårsisolering, kloakering, vand og varme samt el.

Hvis man så ikke har et kolonihavehus, vil det måske være muligt at låne et. I denne tid må vi alle bidrage og ikke krampagtigt holde fast i gældende forordninger.