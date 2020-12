Biblioteksballaden igen

Debat Syv måneder gået, nu har vi ’balladen’ igen.

Af Hans-Jørgen Stenhøj, Langekærvej 14, Ballerup

Forhåbentlig kan ’man’ på biblioteket også huske hvordan man – dog langt om længe – fandt frem til en fornuftig ordning vedrørende lån og afhentning af bøger.

Jeg forstår godt, at biblioteket vil beskytte sine medarbejdere (som er essensen i et svar jeg har modtaget fra bibliotekets ledelse efter skriftlig henvendelse), men hvis de kigger ud af vinduerne vil de nok se, at der fortsat kører busser/tog, at folk kommer til og fra butikkerne med deres juleindkøb. De vil heller ikke kunne undgå at se hjemmehjælpere på vej rundt til ’kunderne’, de oplever vel også derhjemme, at affald bliver hentet og morgenavisen leveret.

Jeg skriver dette også på vegne af de mange ældre her i byen, der på grund af de påførte restriktioner nu kan se frem til en jul og et nytår med ingen eller kun få besøg. Her kunne det at have en bog eller to ved hånden være en -meget – lille opmuntring.

Kunne håbe, at i det mindste nogle af vore folkevalgte ville sige til biblioteket:

’Hvor svært kan det være’?