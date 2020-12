Stor succes for triton-svømmere

I alt 12 Triton-svømmere stillede op til junior DM og det blev til ni medaljer og en række rekorder Foto: privatfoto

Svømning DM for juniorer på kortbane blev i år afholdt i en ”corona-sikret” udgave, hvor svømmerne kun måtte være i hallen under eget løb, og hvor tilskuere ikke havde adgang. Derudover var mesterskabet delt i to – et for pigesvømmerne i Greve og et for drengesvømmerne i Århus.

Af redaktionen