Nu skal mundbindene væk fra gaden

Et af rigtig mange mundbind, der ligger smidt på kommunens gader og veje. Nu vil Ballerup Kommune sætte specielle skraldespande op på steder, hvor der færdes mange mennesker, så man kan få folk til at smide maskerne i spandene i stedet for på gaden. Foto: privatfoto

Affald Det flyder med mundbind rundt om på gader og veje i Ballerup Kommune Nu vil Ballerup Kommune have dem væk fra gaden.

Af Ulrich Wolf

Allerede da det blev et krav at man skulle bruge mundbind i den offentlige trafik begyndte problemet.

Så snart folk gik ud af bussen eller toget smed de deres engangsmundbind på gaden i stedet for i skraldespanden og forstærkede dermed den tendens, der herskede i forvejen – nemlig at man har svært ved at ramme skraldespandene med sit affald.

Siden er problemet eskaleret med øgede krav til brugen af mundbind og nu har Ballerup Kommune fået nok. De vil have mundbindene væk fra gaderne.

Derfor sætter kommunen 30 specielle skraldespande op på såkaldte strategiske steder, hvor man kan smide dem ud.

Det er skraldespande, der er beregnet til netop mundbind.

Udvalgte steder

”Allerede fra starten kunne vi se problemet med mundbind, der flyder på vejen. Det er bare bleve værre og nu sætter vi ind. Vi sætter skraldespandene op i uge 3 på udvalgte steder, det vil sige i gågader, ved busstoppesteder, stationer og de steder, hvor folk færdes. Desuden vil vi også skyde en kampagne i gang med oplysning om mundbind og henkastet affald generelt,” siger Hella Hardø Tiedemann (A), formand for teknik- og miljøudvalget.

Skraldespandene vil være specielt designede med sideindkast og altså specielt beregnet til de mange engangsmundbind, der bruges for tiden.

”Vi håber, at vi med de nye skraldespande og en tilhørende kampagne kan få folk til at lade være med at smide mundbindene på gaden,” siger Hella Hardø Tiedemann.

Masser af mundbind

I foreningen Naturesaysmetoo, som igennem det seneste år har samlet affald op i kommunen, har man også bemærket den voldsomme stigning i antallet af mundbind i gadebilledet.

”Vi har vel samlet i omegnen af 5000 mundbind op i de sidste seks måneder. Det er eskaleret helt voldsomt de seneste 3-4 måneder. Vi har længe presset på for, at man skulle gøre noget, så vi hilser ethvert tiltag fra kommunen velkommen. Det er i sidste ende vel også deres opgave at forsøge at gøre noget ved problemet,” siger en talsmand fra foreningen.