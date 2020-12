SPONSORERET INDHOLD: Julen er efterhånden landet, det kan vi næppe løbe fra. Det betyder, at det bestemt er tid til bjældeklang, nisser, julepynt, chokolade, julekalendere og meget meget mere. Julen handler om mange ting og fejres på en spændende variation af måder i de danske hjem.

Men når stress og jag med madlavning og oppyntning er overstået, så lander juleroen. Her skal man værne om familien og huske at give til hinanden. En gave er nemlig meget mere end noget, du skylder eller noget, du har brug for. En gave er en gestus, man giver hinanden. Når der snakkes om de perfekte julegaveideer, så er der ofte fart på hos diverse magasiner og blogs.

Her spørgsmålet om den perfekte gave til manden og konen altid et evigt tilbagevendende emne. Og børneønskerne fylder naturligvis også meget. Men sjældent får bedsteforældrene opmærksomhed, når det kommer til gaveideerne. Dem giver du måske bare en bog eller en ny sweater. Men faktisk fortjener bedsteforældrene også at få en ekstraordinær gave en gang imellem. Er du i tvivl om, hvordan du skal tage fusen på bedsteforældrene denne jul? Så kommer her en kort og konkret liste over julegaveideer til bedsteforældrene.

Noget at støtte sig til

Denne gaveide kan måske opfattes en smule flabet eller fræk, og den skal bestemt kun gives, hvis det giver mening. Og hvis bedsteforældrene har humoren til at tage det. men en overraskende gave for dine bedsteforældre kunne være en stok. Ja, så er man ved at være gammel, men en god stok er ikke noget at kimse af. Hos Gloria Mundi Care kan man få lækre kvalitetsstokke til gode priser. Er det ved at være tid? Så kunne stokken være årets overraskelse af en gave.

Donér dig egen arbejdskraft

Hvis begge bedsteforældre eller bare den ene stadig bor i eget hus, så er der en god chance for, at de ikke har kræfterne til at vedligeholde hjemmet tilstrækkeligt længere. Her kan du komme ind i billedet som verdens bedste barnebarn. Tilbyd dig selv i en dag eller en hel weekend, hvor du laver alle de praktiske ting ved huset, de gamle ikke selv har mulighed for at gøre længere. Det er da en gave, der batter.

En herlig oplevelse

En sidste utrolig veloplagt gave kunne være en herlig oplevelse for dine bedsteforældre. De kommer måske ikke så tit ud af huset? Og måske har de en tendens til at gå de samme steder hen, når de endelig gør? Overvej at give dem en oplevelse i gave, hvor de kommer ud og prøver noget nyt. Det kan være en middag med hele familien, en tur på kro eller måske endda en rejse? Mulighederne er mange!