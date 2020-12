Flere penge til søerne

Oprensningen af kommunens søer, blandt andet Pederstrup Gadekær, er blevet dyrere end forventet. Nu vil man sætte ekstra penge af til projektet, men samtidig få flere søer med i oprensningen. Foto: privatfoto

Rent vand Oprensningen af søerne i kommunen er i fuld gang. Nu vil politikerne have ekstra penge til oprensningen af flere søer.

Af Ulrich Wolf

I sensommeren begyndte Ballerup Kommune at rense en del af søerne i både Måløv, Ballerup og Skovlunde.

Baggrunden var, at beboerne omkring Pederstrup Gadekær var stærkt utilfredse med det lave vandniveau i søen og den lugt der bredte sig på baggrund af de store mængder bundslam, som havde dannet sig på bunden.

Siden har man været i gang med at rense Søndergård Sø i Måløv, Bydammen i Ballerup, Pederstrup Gadekær, søen i Skovlunde Bypark, Damgårdssøen i Ballerup og Tårnsøen i Egebjerg.

Men oprensningen har vist sig at være noget dyrere end ventet og derfor har teknik- og miljøudvalget indstillet, at der skal bevilges ekstra 1,2 millioner kroner til projektet. Til gengæld kan der så blive råd til at oprense tre ekstra søer, nemlig Parklodden i Måløv og to søer ved Andelshusene i Østerhøj.

Flere søer med

”Det er blevet dyrere end ventet med oprensningen, men til gengæld kan vi nu, inden for de rammer vi har i forvejen, få tre ekstra søer med. Vi vil gerne have styr på alle de bynære søer først og ved at få Parklodden og søerne ved Andelshusene med, er vi godt i gang,” siger Hella Hardø Tiedemann (A), formand for teknik- og miljøudvalget.

Derved kommer hele oprensningsprojektet til at løbe op i 2,2 millioner kroner.

Enhedslisten kunne ikke medvirke til beslutningen, da partiet fra begyndelsen har været imod at begynde oprensningen, inden man har fået en vedtaget en politisk kortlægning af naturen i søerne.

Bevillingen af de ekstra penge skal endeligt godkendes af kommunalbestyrelsen.