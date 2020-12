Lokalt datacenter udvider

Interxions nye datacenter i Ballerup bliver på i alt 7000 kvadratmeter og den første etape kan allerede tages i brug i begyndelsen af 2022. Foto: Illustration: Interxion.

Udvidelse Ballerup-virksomheden Interxion er begyndt udvidelsen af deres domicil. I løbet af de kommende år skal der tilføjes ekstra 7000 kvadratmeter.

Af Ulrich Wolf

Datacentret Interxion i Ballerup har netop påbegyndt opførelsen af et nyt datacenter på i alt 7000 kvadratmeter. Første fase er på 2300 kvadratmeter og forventes at stå færdig i begyndelsen af 2022.

Det nye center opføres i forlængelse af Interxions to eksisterende datacentre i Basllerup.

Her får Interxions kunder adgang til et af de bedst forbundne data- og netværksknudepunkter i Norden, hvorfra de vil kunne udvikle og implementere kritisk infrastruktur.

Mere data

”Datamængderne stiger som aldrig før, og meget data flyttes i disse år fra interne datacentre til clouds og colocationdatacentre som vores. Derfor har vi besluttet at bygge et nyt datacenter,” siger Peder Bank, nordisk direktør i Interxion.

Firmaet har de seneste 20 år etableret netværks- og dataknudepunkter i 14 europæiske storbyer, heriblandt København. Med det nye datacenter styrker Interxion sin position som Danmarks bedst forbundne data- og netværksknudepunkt.

”Vores datacentercampus er et centralt knudepunkt i det digitale Danmark, hvor organisationer kan forbinde sig til netværk, globale public clouds, søkabler, lokale services samt internet exchanges på ét sted. Med vores nye datacenter kan endnu flere internationale serviceudbydere og nordiske organisationer etablere sig direkte og dermed få et fremtidssikret fundament for deres data, uanset hvor deres digitale rejse fører hen,” siger Peder Bank.