Find den bedste julesweater til mænd [Top 3]

Skal du finde en sjov, skæv og behagelig julesweater til mænd? Og vil du vide, hvad der gør en julesweater særlig speciel? I denne korte artikel giver vi dig vores top tre af julesweatre, du kan blive inspireret af. Find ud af mere om de hyggelige sweatre.

Julesweateren er en klassiker til jul

Julen er en højtid for sociale sammenkomster, god mad og glade traditioner. Det er også højtid for den kitschede, men kære julesweater. Den kan virke fjollet og ligegyldig, men den har en af de største fordele, som du har brug for om vinteren og i de mørke kolde tider, den er dejlig varm.

Inden du vælger en julesweater, er det en god idé at stille dig selv nogle spørgsmål. Det kunne være spørgsmål som:

● Hvilket mønster skal der være på min julesweater?

● Hvad skal du bruge den til?

● Hvor mange penge skal jeg give?

Hvor kommer din julesweater fra?

Julesweateren til mænd har mange former og farver. Historien om julesweateren strækker sig tilbage til slutningen af det 19. århundrede. I 1930’erne, under recessionen og anden verdenskrig, begyndte amerikanerne at strikke for både at løfte deres humør, og skabe en beklædningsgenstand til at holde sig varm. I 1980’erne blev julesweateren utrolig populær, hvorefter den i løbet af 1990’erne mistede sin store popularitet. I 00’erne blev den stort set kun brugt som en hadegave til jul.

Mønsteret på din sweater

En julesweater kan være sjove motiver, men det kan også være meget andet. Det gælder især, hvis de er hjemmestrikket. De sweatre du kan købe, har ofte en historie, som du kan bygge videre på. Der findes hovedsageligt disse former for julesweatre.

● Den klassiske

● Den sjove

● Den festlige

En klassisk julesweater kan være med mange mønstre eller have ét stort motiv: en julemand, en snemand eller måske et rensdyr. En sjov julesweater er der næsten frit spil indenfor. Det kan være et sjovt ordspil eller noget, der slet ikke repræsenterer jul, som gøres julet. Med en festlig sweater er du sikker på at blive populær til julefrokosten. Den kan være med lys eller velcro, så andre folk kan interagere med den. Det gør trøjen til festens lyspunkt i en mørk tid.

Julesweaterens materiale

Der er også en anden fordel ved en god julesweater – det er materialet. Vælger du det rigtige materiale, kan din sweater faktisk holde dig ret varm. Der er hovedsageligt to typer af materialer:

● Bomuld

● Uld

Den julesweater, som du kan holde dig mest varm med, er en uldsweater. Ulden formår at holder på varmen, og samtidig lader den huden ånde, så du kan komme af med sved eller lignende. I mange tilfælde er en uldtrøje også uden lugtgener. Bomuld har til gengæld sværere ved at holde dig varm, men er lettere og føles mere som en normal trøje eller bluse.

3 gode julesweatre til julen

1. Julesweater fra Shine Original

2. Julesweater fra Jack’s Sportswear

3. Julesweater fra Lindbergh

