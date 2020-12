Er du pårørende til en misbruger? Det skal du gøre

SPONSORERET INDHOLD: Der er ingen tvivl om, at det er rigtig hårdt at være pårørende til en misbruger. Du kan være rigtig magtesløs, fordi du ikke ved, hvad du skal stille op. Hvordan hjælper du bedst? Hvad er det rigtige at gøre? Her får du nogle tips til, hvordan du hjælper som pårørende.

Find et behandlingssted og bosted

Det er bedst for alt misbrugsramte at komme i behandling. Det er nemlig en rigtig god måde at komme ud af det på. Der bliver brugt nogle særlige metoder, behandlinger og teknikker. På et behandlingscenter ved de lige præcis, hvordan de skal gribe sådan en opgave an.

Nogle misbrugsramte har selv en idé om, at de gerne vil i behandling, men de kan ikke overskue at finde et behandlingscenter, som de kan kontakte. Det er en for stor og overskuelig opgave.

Derfor kan du i stedet finde et behandlingssted, som du kan melde den misbrugsramte ind i. De fleste behandlingssteder er også bosted for misbrugere. Det vil sige, at du ikke længere skal være bekymret for, hvor ham eller hende er henne. Der kommer nemlig en fast base med nogle professionelle og erfarne mennesker.

Et behandlingssted for misbrugere med dobbeltdiagnose og mulighed for opholdelse på bosted er den helt perfekte løsning for rigtig mange. Hvis du bor på Sjælland, kan du bl.a. kigge på klippefonden.dk.

Læg dit ansvar over på nogle andre

Det kan være rigtig hårdt at bære rundt på det ansvar, det er at passe på en misbruger. Det er drænende, fordi du sætter dig selv helt til side. Du skal hele tiden bekymre dig og sætte en anden foran dig, fordi du gerne vil hjælpe.

Dog er det ikke sundt for nogle, så derfor er det helt ideelt med et behandlingssted. Der overlader du alt ansvar til nogle mennesker, der ved, hvad de laver. De kan hjælpe den misbrugsramte videre.