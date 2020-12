Nu kan du måske snart pendle i et minitog på gummihjul

De nye hurtigbusser, der blandt andet kan komme til at køre i Lautrup-området, får deres egen bane at køre i uden om trafikken Foto: Illustration: Movia

transport Grønne hurtigbusser kan blive vejen frem til og fra Ballerup, hvis nabokommunerne bakker op. Borgmester Jesper Würtzen (A)er begejstret for ideen, som han mener vil være med til at fastholde Ballerup som stærk erhvervskommune.

Af Anja Berth

De fleste, der har prøvet at køre i morgentrafikken, ved nok, at det kræver både overskud, tålmodig og frem for alt god tid.

Og når man endelig kommer frem, kan man måske ikke finde parkeringsplads.

Særligt i store erhvervsområder som Lautrup-området er der smæk på trafikken om morgenen og eftermiddagen.

Men nu er der måske godt nyt.

Nye grønne busser, Bus Rapid Transit, der kører i eget spor mellem Ishøj og Lyngby, kan gøre det lettere at pendle til og fra kommunerne.

Ny fingerplan

I forbindelse med en opdatering af den såkaldte fingerplan, som blandt andet s-togsnettet er indrettet efter, har Transport- og Boligministeriet inviteret kommuner omkring Ring 4 til at tilkendegive om de er interesserede i en ny buslinje med særlige stationer, der skal ligge strategisk med forbindelse til øvrige transportlinjer.

Og det er Ballerup i den grad.

”Det vil være et kæmpe løft for Ballerup Kommune både i forhold til den kommende klimaplan, men også være med til at fastholde Ballerup som attraktiv erhvervskommune, for det vil gøre det let at komme til og fra Lautrup-området, også hvis man kommer langt fra,” siger borgmester Jesper Würtzen (A).

Den nye bustype kræver ’blot’ asfalt og sit eget spor. Og det er kommunerne tæt på Ring 4, der nu skal tilkendegive om de er interesserede.

Ballerup er udvalgt som forsøgskommune, men det kræver, at de øvrige kommuner, Ishøj, Høje Taastrup, Gladsaxe og Lyngby bakker op.

Nye stationer

Kommunerne har udpeget steder, hvor de nye stationer kan ligge, og Ballerup foreslår tre standsningssteder langs Lautrupparken ’Borupvang’, ’Lautruphøj’ og ’Lautrupbjerg’.

”Det vil være med til at styrke vores indsats i Lautrup-området og fastholde Ballerup som stærk erhvervskommune,” siger Jesper Würtzen.

Han mener, at den offentlige transport mellem kommunerne ikke har været god nok.

”Problemet med fingerplanen er, at der ikke er linjer på tværs af kommunerne, og det vil denne her model med Bus Rapid Transit være en løsning på. For det kan gøre det attraktivt ikke blot for dem, som pendler til Ballerup, men også folk i Ballerup, der måske skal på besøg i Lyngby,” siger borgmesteren.

Busserne vil ifølge borgmesteren være at sammenligne med den nye elbus 5c, der kører fra Herlev Hospital til Nørreport og som har ’elastik’ i midten af bussen.

”Det er ligesom et minitog på gummihjul. Den kan køre i trafikken, men får den sit eget spor, vil den glide gennem hurtigt og kun stoppe ved de udvalgte stationer,” siger Jesper Würtzen.

Kommunalbestyrelsen besluttede på sit seneste møde at vedtage et ja tak til de nye bustyper.

Det vil koste i alt halvanden milliard kroner at investere i den nye buslinje, og de pengene skal betales af staten og de medvirkende kommuner.

Dog er det en forudsætning for Ballerup at staten bidrager til væsentligt til anlægsudgifterne.