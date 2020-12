Ballerups juleengel styrer ønsketræet

Mette Vestergaard ved det store ønsketræ i Ballerup Centret, hvor kunderne kan købe en gave og gøre julen lidt bedre for udsatte familier. Foto: Kaj Bonne.

Velgørende I flere år har Ballerup Centret haft et ønsketræ, hvor udsatte familier kan ønske sig gaver fra kunderne. Nu har den lokale juleengel Mette Vestergaard ’overtaget’ træet.

Af Ulrich Wolf

På centertorvet i Ballerup Centret står et flot juletræ spækket med gavemærkater. Hver mærkat har et navn og et gaveønske.

Her kan kunderne så tage et mærkat og opfylde ønsket ved at købe en gave. Derefter pakker butikken den ind og sørger for, at den kommer ud til rette vedkommende.

Ønskerne er fra lokale udsatte familier, der ikke har råd til at give børnene en god julegave og derfor søger en lille gave via ønsketræet.

Træet har i flere år stået i Ballerup Centret ved juletid og har været organiseret af den lokale Rotary. Men i år har den lokale ildsjæl Mette Vestergaard overtaget arbejdet med at få gaverne ud til de rette børn.

Mette Vestergaard har i flere år været en lokal juleengel, der hvert år til jul har brugt størstedelen af sin fritid og penge på at gøre julen bedre for dem, som ikke har så meget. Derfor var det også oplagt, at det nu skulle være hende, der skulle stå for ønsketræet.

Prøvet det selv

”Jeg har selv prøvet at være i en situation, hvor jeg ikke havde noget og fik hjælp fra andre, så da jeg flyttede til Ballerup i 2014 vidste jeg, at jeg ville fortsætte mit arbejde med at hjælpe andre, der ikke har så meget. I forvejen er jeg involveret i at dele julegaver ud til trængte familier og deler mad ud i Føtex juleaftensdag. Så da jeg blev kontaktet af Føtex og spurgt om jeg ville stå for Ønsketræet, så sagde jeg ja,” fortæller Mette Vestergaard, der indtil nu har fået 200 ønsker fordelt på de rette modtagere og der kommer stadig flere.

”Mon ikke vi når at hjælpe omkring 3-400 lokale børn inden jul, ” siger Mette Vestergaard.

Hun er i kontakt med en masse familier, der så kommer med deres konkrete ønsker. Derefter får centret en liste med ønskerne og sørger så for at pynte træet med julemærkaterne. Så kan kunderne kigge på træet, vælge en gave som de vil give og købe den, når de alligevel er i gang med deres indkøb.

Derefter bliver gaverne pakket ind og sendt til Mette Vestergaard, der så fordeler gaverne og sikrer sig, at de rigtige børn får de rigtige gaver.

”Det er et stort arbejde, men jeg kan ikke lade være. Jeg køber også gaver selv og for mig er det vigtigere at give noget til andre, så kommer jeg selv i anden række,” siger Mette Vestergaard, som har gjort den slags ’hjælpearbejde’ i 20 år, først i Jylland og siden i Ballerup, hvor hun har boet siden 2014.