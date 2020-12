Millioner til næste posthus-etape

Det gamle posthus i Ballerup er ved at blive omdannet til forenings- og sundhedshus. Nu er de sidste penge bevilget, så man kan få gjort projektet færdigt. Foto: Arkivfoto

Ombygning Politikerne har netop bevilget nye millioner til færdiggørelsen om det gamle posthus’ omdannelse til foreningshus.

Af Ulrich Wolf

Transformationen fra posthus til forenings- og sundhedshus er i fuld gang.

Nu har politikerne i kommunalbestyrelsen bevilget otte millioner kroner til næste etape af omdannelsen, så man kan få projektet gjort færdigt.

Projektet med at bringe det gamle posthus til live igen begyndte i 2017, da Ballerup Kommune købte posthuset og i budget 2020 blev det besluttet, at huset skulle omdannes til et forenings- og sundhedshus.

Siden har arbejdet vært i gang ’bag kulisserne’ med projektering og tegning. Planen var egentlig, at huset skulle stå færdigt i november 2020. Men siden kom coronaen og arbejdet lå stille et stykke tid, inden man igen kunne komme i gang.

Genbrug og overskud

Nu har man så bevilget de sidste af de i alt 13 millioner kroner, som projektet koster og man har desuden valgt Rasmus Friis A/S som hovedentreprenør.

Målet er, at så meget af inventaret som muligt skal komme fra genbrug og derfor er man i dialog med Ballerups møbelbørs og desuden kigger man på, om man kan finde inventar der er i overskud og som ligger i kommunale kældre og lagre.

Meningen er også, at beplantningen foran det ’nye’ hus skal være i samme stil som den øvrige beplantning på Banegårdspladsen, så man oplever en helhed mellem pladsen og bygningen.

Transformationen forventes at være færdig i april 2021.