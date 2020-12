Gode fif til dig, der ønsker at bygge et nyt typehus

SPONSORERET INDHOLD: Er det ved at være tid til at flytte i noget større, og ønsker du at bo i en bolig, hvor du kan sætte dit eget præg?

Så kan det være, at du bør overveje at bygge en funkisvilla, som giver dig en helt karakteristisk stil.

Selve ordet funkis stammer fra funktionalismen, der var en arkitektonisk stil tilbage i 1920’erne og 1930’erne. Stilen bærer præg af et fladt tag, lige linjer og store vinduespartier, der giver et godt lysindfald året rundt. Netop af den grund er denne type villa et populært valg for mange danskere.

Hvorfor vælge en funkisvilla?

En funkisvilla giver dig en tidløs bygningsstil fyldt med elegance. Selvom stilen havde sin storhedstid tilbage i 20’erne og 30’erne, er den ofte vendt tilbage; faktisk både i 70’erne og nu igen i dag. Derfor kan man vist roligt sige, at du bliver den heldige ejer af en tidløs klassiker, der giver dig et minimalistisk design helt ud til fingerspidserne.

Vælg imellem et stort udvalg af huse

En funkisvilla er en betegnelse for en bestemt byggestil, men faktisk kan du vælge imellem en lang række typehuse, der kan bygges som en funkisvilla:

• Længehuse – formen giver dig en maksimal udnyttelse af enhver kvadratmeter samtidig med, at det er et hus, der kan bygges på stort set enhver byggegrund.

• Vinkel- og knækhuse – disse huse giver dig de perfekte rammer for en stor og lækker terrasse i læ for vinden, samtidig med at du får et hus med stor dynamik.

• H-huse – med dette hus er det helt oplagt med en børne- og voksenafdeling eller et generationshus, der nemt kan deles op i to separate dele.

• 1- eller 2-planshuse – det er en smagssag fra person til person, men husk at kigge nærmere på lokalplanen for din byggegrund, så du er sikker på at overholde lovgivningen.