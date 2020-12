Guide til den perfekte ferie i Marielyst

SPONSORERET INDHOLD: Overvejer du at tage et smut til den hyggelige ferieby Marielyst i sommerferien? Byen ligger utrolig smukt på Falster med en lang, skøn kyststrækning, der bare indbyder til at blive bade i. Men hvad er der at opleve udover strand? Det kan du læse mere om her.

Den historiske ferieby

Marielyst by er præget af den stemning, som startede for over 100 år siden, da de første badehoteller blev bygget netop der. Det er derfor en by, der emmer af feriestemning, og der er da også omkring 6000 ferieboliger langs Marielysts kyst. Der er derfor rig mulighed for både at nyde din ferie på et idyllisk badehotel eller i et hyggeligt sommerhus Marielyst.

Skønne oplevelser for alle aldre

Hvis du får brug for lidt afveksling fra at dase på stranden, eller hvis det danske sommervejr ikke er med jer, så findes der heldigvis også mange andre oplevelser, som du kan bruge din tid på i Marielyst og omegn.

Oplev f.eks.:

– Nykøbing Falster by, som er en gammel købstad

– Museer som Middelaldercentret, Falsters Minder eller Fuglsang Kunstmuseum

– Naturpark Maribosøerne

– Knuthenborg Safaripark

– Krokodille Zoo

– Nykøbing F. Revyen

– Gedser Odde

Eller, hvis det gerne må være lidt aktivt og børnevenligt, finder du også både BonBon-land, Marielyst Golf & Fun Park og Marielyst Gokart & Paintball Center. Der er også mulighed for bl.a. lystfiskeri og vandreture for de naturglade voksne.

Lyder det som noget for dig og din partner eller din familie? Marielyst er en populær destination i sommermånederne, så der er garanteret en god stemning og masser muligheder for at møde nye mennesker. Men husk også at være i god tid med bookingen, så du er sikret en ferie i den skønne og smukke by.