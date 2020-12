Efterlyser fakta om Arne-pension

Debat På baggrund af hr. Karsten Kriegels, næstformand for de konservative i Ballerup, indlæg i Ballerup bladet den 2. december, om hvilken hjælp til nedslidte arbejdstagere, der har mest værdi for dem og samfundet som helhed.

Af Johnny Andersen, Hedeparken 159, 1,Ballerup

Jeg finder debatniveauet uhensigtsmæssigt, da hr. Kriegel påstår, at et folketingsmedlem delvis taler usandt, hvorefter samme hr. Kriegel uden bevis hævder, at borgere kan gå på dagpenge, barsel samt deltids arbejde i 22 år og forsat kan få Arne-pension.

Med sådan et langt indlæg som hr. Kriegel har fået plads til, ville det måske have været muligt at nævne fakta om hvilke betingelser der skal være opfyldt for at få dagpenge, barsel og hvilke tidsmæssige begrænsninger der er for at falde ud af disse ordninger, samt konsekvenserne ved at påtage sig deltidsarbejde, med risiko for udhuling af dagpengesatserne.

Et borgerligt argument er, at Arne-pensionen fjerner raske borgere ud af arbejdsmarkedet.

Spørgsmålet er vel, hvem der, hvis de er raske, vil nøjes med en indkomst på 13.550 kroner pr måned brutto, når alle øvrige kriterier er opfyldt?