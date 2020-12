Ballerup får borgerne i job

Debat En ny opgørelse fra beskæftigelsesministeriet viser, at Ballerup er den syvende bedste kommune i hele Danmark til at få borgere væk fra offentlig forsørgelse.

Af Kim Valentin (V), Medlem af Folketinget, valgt i Ballerup

Kigger man alene på kontanthjælpsområdet, er Ballerup faktisk den tredje bedste. Det gør mig simpelthen så glad, fordi beskæftigelse både er godt for den enkelte og for vores samfundsøkonomi.

Det er først og fremmest godt for den enkelte, som får noget at stå op til om morgenen, og som bliver en del af et arbejdsfællesskab. Men det er også godt for integrationen. For den gode integration sker ikke hjemme i sofaen, den sker i mødet med det danske sprog, den danske kultur og de danske værdier blandt kollegaer på arbejdspladsen.

I det seneste år har Ballerup fået 160 borgere væk fra offentlig forsørgelse. Derved sparer Ballerup omkring 11 millioner kroner, som i stedet kan bruges på vores alles velfærd – for eksempel bedre folkeskoler eller flere pædagoger.

Derfor er det også så utrolig vigtigt, at de enkelte kommuner sørger for at skabe gode samarbejder med kommunens virksomheder. For det er virksomhederne, som er nøglen til at få flere borgere i arbejde. Og her fortjener Ballerups virksomheder stor ros.

Både personligt og politisk glæder jeg mig over Ballerups indsats med at få borgere væk fra offentlig forsørgelse. Det giver en personlig tilfredsstillelse at forsørge sig selv og skabe værdi for sin arbejdsplads. Uanset hvor man er ansat, og hvad man laver.

At det så samtidig smitter positivt af på samfundsøkonomien, gør det bare ekstra dejligt, at Ballerup Kommune er blandt landets bedste til at få borgere væk fra offentlig forsørgelse.