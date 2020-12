Erhvervsklimaet er knap så godt i Ballerup

Der er rigtig mange arbejdspladser i Ballerup, men det giver også mere trængsel på vejene. Netop transport og infrastruktur er kritikpunkterne i den nyeste DI-erhvervsklimaundersøgelse, hvor Ballerup dumper ned på en plads som nummer 44. Foto: Colourbox.

Måling Nyeste DI-måling af det lokale erhvervsklima viser en markant tilbagegang for Ballerup. Det er især infrastruktur og transport, som virksomhederne mener er problemet. Det er et ’luksusproblem’ som kommunen arbejder på, pointerer borgmesteren.

Af Ulrich Wolf

Hvert år laver forskellige erhvervsorganisationer lister over de kommuner i landet, der får de bedste skudsmål blandt de lokale virksomheder. Og hvert år giver det anledning til kommentarer, alt efter hvordan kommunerne ender på listen.

En af de mest grundige lister er Dansk Industri, der i sin nyeste digre rapport har analyseret de lokale virksomheders holdninger til en lang række forskellige parametre og derefter ranglister kommunerne.

På årets liste er Ballerup placeret som nummer 44 mod en placering som nummer 24 sidste år. Det er en markant tilbagegang.

Men tallene afslører, at det især er på et specielt punkt, at kommunen skaffer sig lidt dårlige anmeldelser – nemlig på infrastruktur og transport.

92 virksomheder i Ballerup har svaret på undersøgelsen indenfor brancher som produktion, byggeri, transport, fødevarer, engroshandel, service og rådgivning, hvilket svarer til 5857 arbejdspladser. Og af dem mener mere end 60 procent, at de er tilfredse med kommunen og at de vil anbefale andre at slå sig ned i området. Men det halter altså lidt med transport- og infrastrukturen.

Men det er bagsiden af at være en velfungerende og populær erhvervskommune, mener borgmester Jesper Würtzen (A).

Vækst og trængsel

”Ballerup vækster i arbejdspladser, og det betyder mere trængsel på vejene. Vi har snart flere arbejdspladser end indbyggere og det er positivt, at vores virksomheder klarer sig godt. Men bagsiden af den historie er, at der er flere, der skal bruge vores veje. Derfor arbejder vi også på nye løsninger som BRT (Bus Rapid Transit, red.), bedre køreplaner for S-togene og cykelprojekter, der skal få flere til at cykle på arbejde. Det er vigtige projekter, der både kan løse nogle af trængselsproblemerne og samtidig er i tråd med den grønne strategi vi har som kommune,” siger Jesper Würtzen.

Derfor mener han også, at kritikpunktet er reelt, men også et område, hvor Ballerup kan forbedre sig i fremtiden.

Mindre hårdt ramt

”Jeg tror, at de mange tiltag vi har i gang på netop transportområdet vil kunne ses i fremtidens målinger, for vi kan jo konstatere, at virksomhederne generelt er tilfredse med at være her og at vi får flere store virksomheder til og det er positivt. Så skal vi bare løse de trafikale udfordringer og det er vi i fuld gang med,” siger borgmesteren, som samtidig glæder sig over at mange af de store virksomheder, der er i kommunen ikke er ramt så hårdt af coronakrisen som andre kommuner.

”Vi har mange life-science virksomheder og de er ikke så hårdt ramt af coronaen som andre brancher og det er positivt for os som kommune og for vores borgere, ” siger han.

Landets bedst placerede kommune i undersøgelsen er Ikast-Brande Kommune, efterfulgt af Vejen, Hedensted, Silkeborg og Ringkøbing-Skjern kommuner.