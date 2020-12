Coronahammeren ramte også Ballerup

Der er kommet nye corona-regler i Ballerup og de betyder blandt andet, at de ældste skolelever fra 5. klasse og opefter, ungdomsuddannelser og eksempelvis biblioteker er blevet lukket. Foto: Arkivfoto

Regler Der var udsigt til en række nye relativt lempelige coronaregler i Ballerup fra denne uge. Men endnu mere vidtgående restriktioner ramte mandag middag en række kommuner, deriblandt Ballerup.

Af Ulrich Wolf

Fra i dag mandag den 7. december skulle en række nye restriktioner gælde i 17 hovedstadskommuner, inklusive Ballerup.

Reglerne blev vedtaget og meldt ud i november på grund af det stigende smittetal i netop Region Hovedstaden og havde især til formål at regulere detailhandelen med afmærkning og ensretning af gågader og den slags.

Men i weekenden blev der så lagt op til en række nye restriktioner, der mere havde karakter af en delvis nedlukning af et stort område i og omkring København samt Odense og Århus – i alt 38 kommuner. Det var netop, hvad der skete.

Mandag blev nye og langt hårdere sanktioner indført. De nyeste restriktioner rammer dog især skole- og kulturområdet, mens eksempelvis detailhandelen slipper billigt. Til gengæld rammer det igen restauranter og cafeer hårdt. De nye sanktioner træder i kraft fra onsdag og løber frem til den 3. januar.

Lokalt betyder det, at de lokale butikker og handelsgader skal indrette sig anderledes.

Ensretning og afstand

”Der kommer to meters afstand og vi mærker af i alle gågader og der bliver ensretning i gågader, så man ikke kommer for tæt på hinanden. Vi sætter tydelige skilte op med at man skal huske at holde afstand og tage hensyn til hinanden. Desuden kommer der krav om antallet af kunder i butikkerne. Vi har dog valgt ikke at lave ensretning i Centrumgaden i Ballerup, da der i forvejen er ved at blive gravet op. Det bliver simpelthen for kompliceret,” siger Jette Rau, erhvervschef i Ballerup Kommune.

Hun påpeger, at folk generelt opfører sig pænt og overholder reglerne, men at man forsøger at gøre det let for folk at overholde retningslinjerne.

”Til gengæld er det rigtig trist for restauranterne, der igen bliver ramt. Nu må de søge hjælp fra statens hjælpepakker, og så håber vi, at de bliver skruet rigtigt sammen, så de får den rigtige hjælp. Min dybeste medfølelse med en branche, der er ramt hårdt i forvejen,” siger Jette Rau, der påpeger, ar Ballerup generelt ikke er så hårdt ramt på erhvervsområdet.

”Meget af vores erhverv i Ballerup er, udover detailhandelen, lifescience og IT-virksomheder og på de områder går det rigtig godt. Så vi slipper relativt godt fra de her nye tiltag,” siger Jette Rau, som opfordrer til at man støtter det lokale handelsliv og samtidig husker de gode forholdsregler, der gælder.

På ældreområdet er der ikke kommet nogle større restriktioner end de allerede udmeldte, men på skoleområdet er der indført nye regler og de er til gengæld mere vidtrækkende idet 5. klasserne og opefter samt gymnasier og andre ungdomsuddannelser er blevet lukket.

Få på besøg

”Der er her i november kommet besøgsrum på plejecentret, hvor man også kan mødes med beboere. Man må maksimum have tre tætte pårørende, der kommer på besøg indendørs, og to ad gangen må besøge beboeren i besøgsrummet, og den nærmeste pårørende må, som hidtil, komme på besøg i beboerens egen bolig. Dertil må man også mødes udendørs og beboeren må også besøge de pårørende,” siger Mette Vaaben Mortensen, direktør for ældre- og skoleområdet i Ballerup Kommune.

For alle børneinstitutioner og de mindste elever i skolerne gælder der nye regler, som gælder, mens de ældste elever fra 5. klasse og opefter samt ungdomsuddannelser som nævnt er sendt hjem.

Nye skoleregler

”Der er kommet nye restriktioner på skoleområdet, som betyder, at klasserne ikke må blandes. Det betyder, at man eksempelvis skal opdele idrætsundervisning, så man fordeler klasserne i hver sin del af en hal eller lignende. Men det er den enkelte skole, der finder løsningerne på, hvordan det skal gøres, så alle forældre opfordres til at følge med på Aula og på Ballerup kommunes hjemmeside,” siger Mette Vaaben Mortensen.

Hun pointerer, at Ballerup Kommune følger de generelle retningslinjer, som de nationale myndigheder udstikker og at der ikke har været nogen større smitteudbrud i kommunalt regi i Ballerup.

”Vi har haft et generelt højt smittetal i en lang periode, og håber meget på at de seneste restriktioner og fortsat overholdelse af afstand, hygiejne etc. kan vende udviklingen,” siger Mette Vaaben Mortensen.

Også offentlige og kulturelle institutioner som teatre, biografer og biblioteker er blevet lukket fra onsdag og frem til den 3. januar indtil videre ligesom en række fritidstilbud er blevet lukket ned til efter nytår.