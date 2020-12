Stor guide til små lån

SPONSORERET INDHOLD: Mange forbinder lån med noget, der kun tages i forbindelse med store beløb til køb af bolig, bil eller andet omfattende. Sådan er det dog slet ikke altid, for det er faktisk muligt at tage ganske små lån.

De helt små lån kan være smarte, hvis din mobil for eksempel går i stykker, og du ikke har råd til en ny eller til en reparation, og der er også mange andre situationer, hvor du kan have brug for at tage et lille lån.

Forskellige måder at tage små lån på

Hvis du ønsker at låne et lille beløb som for eksempel et lån af 5000 kr., er der faktisk flere forskellige måder, du kan gøre det på. Det vil afhænge af det givne lån og din specifikke situation, hvilken type af lån der vil være at foretrække. Om ikke andet kan du blandt andet overveje følgende lånetyper, hvis du vil låne 5000 kr.:

– Minilån

– Forbrugslån

– Kviklån

– SMS-lån

Når der er tale om et så lille beløb, vil det tit være muligt at få pengene udbetalt utroligt hurtigt, så du faktisk kan have pengene på din konto inden for et døgn. Det har dermed aldrig været hverken nemmere eller mere effektivt at låne penge, og af samme grund er lån af små beløb blevet utroligt populært.

Du kan med fordel læse mere om de forskellige lånetyper for at finde frem til, hvilken en der er mest oplagt for dig.

En sammenligning af lånene er vejen frem

Den gode låneoplevelse kommer ikke af sig selv, men kræver, at du gør en dyd ud af at finde frem til det bedste lån, og at du tænker alle dine muligheder igennem. I og med at der er et enormt udvalg af lån online, er det sjældent en god idé bare at vælge det første det bedste. I stedet bør du lave en grundig sammenligning af lånene, hvor du kigger på relevante parametre som løbetid og ÅOP.

Ved hjælp af løbetiden kan du få et indtryk af, hvor lang tid du har til at betale lånet af, og med ÅOP’en, som står for Årlige Omkostninger i Procent, kan du finde ud af, hvor mange omkostninger der er forbundet med lånet.

Tag en sammenligningstjeneste i brug

En sammenligning tager tid, hvis du skal ind på hver enkelt udbyders hjemmeside og se, hvad de har at byde på. Heldigvis findes der gode sammenligningstjenester, som kan give dig et overblik over alle de forskellige udbyderes lån, så du hurtigt kan danne dig et overblik. På den måde bliver din sammenligning både effektiv, nyttig og overskuelig.

Hvornår er lånet den rigtige beslutning?

Hvis du ikke har taget et lån før, har du måske svært ved at vurdere, hvad det indebærer, og om det overhovedet er noget for dig. Det er også tit svært at sige, om lånet er den bedste beslutning, og det afhænger i høj grad af den specifikke situation.

Som tommelfingerregel er lånet dog fornuftigt, hvis du sørger for ikke at låne mere, end du er i stand til at betale tilbage, samt hvis du låner med omtanke.

Derudover er det altid fornuftigt at tænke over, om lånevejen er din eneste udvej, eller om du har andre alternativer. Hvis du eksempelvis har en opsparing, som du i stedet kan tage af, eller hvis du har mulighed for at arbejde lidt mere og derved få flere penge på kontoen, vil disse løsninger tit være at foretrække.

Sådan foregår låneprocessen

Det tager ikke lang tid at ansøge om et lån online, og det er endda noget, du kan gøre, mens du er på farten. Dette er en af grundene til, at flere og flere bliver tilhængere af at optage lån på nettet.

Låneprocessen er helt simpel, og det eneste, du skal gøre, er først og fremmest at beslutte dig for, hvor stort et beløb du ønsker at låne for. Bagefter kan du lave sammenligningen af de forskellige lån, og når du finder frem til det bedste, kan du sende ansøgningen.

Ansøgningen sender du ved at udfylde en formular på udbyderens hjemmeside, som skal underskrives med dit NemID. Herefter er det op til udbyderen at afgøre, om du skal godkendes, og hvis du bliver godkendt, vil pengene i løbet af ingen tid være at finde på din konto.

Er du klar til at tage et lån?

Hvis du efterhånden føler dig godt rustet til at tage et lån, kan du begynde sammenligningen af lånene med det samme. På den måde kan du inden længe finde frem til det bedste lån, som passer bedst til netop din situation.

Selvom du måske gerne bare vil have pengene udbetalt hurtigst muligt, kan det virkelig godt betale sig bare at sætte lidt mere tid af til at kigge dine muligheder igennem, så du kan finde den allerbedste løsning.