Kommunen hjælper med hurtigt internet

Jørn Ishøj, bestyrelsesformand i grundejerforeningen Egebjerglund-Syd, og borgmester Jesper Würtzen i Egebjerg, hvor der allerede er gravet op flere steder. Foto: privatfoto

Hurtigt Hvis du også vil have fibernet hvor du bor, så hold øje med kommunens gravearbejde - det kan nemlig betyde, at du hurtigt får mere smæk på din internetforbindelse.

Af Ulrich Wolf

Det siges at naboens græs ofte er grønnere. Denne gang drejer det sig om hurtig internetforbindelse.

Borgerne i to grundejerforeninger i Egebjerg har taget initiativ til at få fibernet på deres adresser, og det er nu muligt for andre borgere i kommunen at få det samme, som deres naboer.

Ballerup Kommune har et fiberprojekt, der kan medvirke til, at borgere og virksomheder nemmere kan få fibernet ud, hvor de bor. Kommunen giver internetudbydere mulighed for at lægge deres rør samtidig med, at kommunen graver og lægger fibernet til egne adresser.

Kommunen må ikke selv lægge fiber frem til borgerne, da lovgivningen ikke tillader det.

Flere rør ad gangen

Det er dyrt at grave – især i boligområder – derfor vælger kommunen nogle ganget lægge ekstra rør i jorden, når der bliver gravet. De rør kan internetudbyderne efterfølgende leje. På den måde bliver det nemmere og billigere for udbyderne at komme rundt i kommunen med fibernet.

Jørn Ishøj, bestyrelsesformand i grundejerforeningen Egebjerglund-Syd, har netop taget sådan et initiativ. Sammen med nabogrundejerforeningen Ågesdal har han henvendt sig til firmaet Gigabit, der tidligere har lagt fibernet ud i Skovlunde og i Digterparken.

”Det er virkeligt positivt, at vi har fået nok tilkendegivelser til, at fibernet på sigt kan blive en realitet i de to grundejerforeninger. Jeg håber, det vil brede sig videre ud i kvarteret. Der er et behov for langsigtet tænkning, så vi også har en digital infrastruktur, der fungerer om 10 og 20 år. Vi kan ikke klare os med kobberkabler i jorden. Vi har brug for ny teknologi,” siger Jørn Ishøj

Borgmester Jesper Würtzen (A) er glad for initiativet i Egebjerg

”Vi må som kommune ikke lægge fibernet frem til borgere og virksomheder, men vi kan være med til, at de kan spare penge,” siger borgmesteren i en pressemeddelelse