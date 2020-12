Ny køreplan er god ved Ballerups pendlere

Betjeningen på blandt andet Måløv Station bliver bedre i den nye køreplan for S-togene. Foto: privatfoto

Togtur DSB’s nye køreplan, der træder i kraft den 14. december, giver bedre forhold for pendlerne i især Måløv og Skovlunde.

Af Ulrich Wolf

Fra den 14. december indfører DSB en ny køreplan for S-togene. Den vil give en række forbedringer for især brugere af stationerne i Måløv og Skovlunde, på de rejser der er længere.

Flere hurtigtog og en bedre spredning betyder, at passagererne nu vil opleve, at der kører et S-tog hvert 10. minut i stedet for at der kommer to tog lige efter hinanden, efterfulgt af en lang pause.

Flere hurtigtog

På Skovlunde og Måløv Stationer vil der fra den 14. december være ni tog i timen, seks hurtige på linje C samt tre tog på H-linjen med stop på alle stationer indtil Østerport. I dag kører der seks såkaldte stoptog i timen, der kører nu.

Malmparken og Ballerup Stationer går fra tre hurtigtog og seks stoptog i timen til seks hurtigtog og tre stoptog i timen, så også her vil den nye køreplan være en forbedring.

Der er også blevet lyttet til Ballerup kommunes ønske om at bevare Kildedal Station. Der er nemlig gang i et stort udviklingsarbejde omkring Kildedal, med både erhverv og bilger, så derfor er der stor tilfredshed med, at man stadig har fem stationer i kommunen, der altså generelt får en bedre betjening.