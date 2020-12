Image of swimming pool. The top view

Ballerup kommer til at svømme i unge talenter

Svømmere får nu mulighed for at udvikle deres talent gennem nyt samarbejde. Foto: Colorbox

Agftale Dansk Svømmeunion, Triton og Ballerup Kommune har forlænget den partneraftale, der skal sikre talentudvikling af unge svømmere.

Af Anja Berth Lissner

Bedre vilkår for talentsvømmere og flere muligheder for at udvikle unge svømmere.

Det er målet med den partnerskabaftale, der er indgået mellem Dansk Svømmeunion, Svømmeklubben Triton Ballerup og Ballerup Kommune.

Aftalen blev i første omgang indgået for to år siden, men er netop blevet forlænget.

”Der er en masse unge svømmere, der får glæde af den her aftale. Vigtigst af alt er, at vi kan talentudvikle vores svømmere med trænere på kanten, som har de rette kompetencer til at træne dem,” siger formand i Svømmeklubben Triton Ballerup Jesper Waterval i en pressemeddelelse.

Foruden forlængelsen af partnerskabsaftalen mellem Svømmeklubben Triton Ballerup, Ballerup Kommune og Dansk Svømmeunion forlængede også Team Danmark og Ballerup Kommune deres samarbejde, så Ballerup Kommune fortsat er en af Team Danmarks elitekommuner.