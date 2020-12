Hippiebarnet, der blev mesterfotograf

Sara Skytte fik smag for fotografiet, allerede, da hun var barn og fik lov til at stille skarpt på farens kamera. Som 17-årig arvede hun et dyrt kamera fra morens onkel, og hun vidste med det samme, at det skulle hun lave resten af sit liv. Foto: Anja Berth

Sara Skytte bor med sin familie i Hjortespring. Hun er vokset op i en hippiefamilie med hjemmedyrkede grøntsager og gulerodskage og fik sit første kamera som 17-årig.

Af Anja Berth

Der kunne ikke blive helt mørkt nok. Så Sara Skytte måtte tage nætterne i brug, når hun hjemme på gården i Malling syd for Aarhus som 17-årig stod og fremkaldte billeder i det mørkekammer, faren havde indrettet.

Faren var tømrer, men var glad for at fotografere og lærte Sara og lillesøsteren Line at stille skarpt og fokusere. På ungdomsskolen blev hun skrappere til at fotografere, og da morens onkel døde, da Sara var 17 år, var det naturligt, at hun, Sara, skulle arve hans dyre Leica M2-kamera, der var et målsøger-kamera. Det var gråt og i en kamerataske af brunt læder, og fra da af, vidste Sara Skytte, at hun skulle være fotograf.

Det blev hun. Og har siden 2002 været selvstændig og fotograferer til blandt andet ugebladet Hendes Verden og til Forsvaret.

Hun er teknisk dygtig, men det er lige så meget mødet med mennesket, der interesserer hende som lys og skygge.

De gode og de barske historier.

Som dengang hun sad i bilen hele vejen fra Frederikssund med tårer i øjnene, fordi hun havde fotograferet en mor, der havde mistet begge sine børn i en trafikulykke.

Det er en af de historier, hun stadig bliver berørt af.

Grøntsager uden kemi

Sara Skytte er 45 år og gik på Rudolf Steiner-Skolen i Aarhus. Familien flyttede til en tolænget gård i Malling syd for Aarhus, da Sara var otte år gammel. I begyndelsen var de lidt fremmede fugle, for kunne man virkelig dyrke grøntsager uden at bruge gødning. Det kunne man godt.

Og Sara og hendes lillesøster nød godt af, at moren, der var hjemmegående, altid havde boller og gulerodskage parat, når de kom hjem fra skole. Så var der hestene, hønsene og fårene, som moren spandt uld af til varme sweaters.

Smag for freelancelivet

Uddannelsen til fotograf foregik i Herning og Viborg og Sara Skytte fik mulighed for at tage et semester i London. Her fik hun smag for freelancelivet og har ikke været et sekund i tvivl om, at hun skulle have sit eget lille en-mandsfirma. Som 1. december kan fejre 18 års fødselsdag.

I 2004 mødte Sara sin kæreste, Bjarne, da de begge arbejde i Forsvaret. Hun som fotograf, han som grafisk designer.

I starten af deres forhold og da børnene, som i dag er 13 og 10 år, var små, boede de på Østerbro i København. Et fint sted, men kedeligt, for alle forældrene i vuggestuen lignede hinanden, syntes Sara Skytte.

Fællesspisning

For otte år siden flyttede de til Hjortespring hvor de bor i rækkehus i et bofællesskab. I Kirke Værløse har hun heste og børnene går på den lokale Rudolf Steiner-skole.

Hun nyder naturen og at være tæt på andre mennesker. Fællesskabet med naboerne som arrangerer fastelavn og fællesspisning. For nylig måtte Sara Skytte og de øvrige beboere tage svær afsked med en god nabo, som døde af kræft kun 52-år gammel.

Sara Skytte er sikker på, at de vil bo i Hjortespring i mange år, men når børnene en dag flytter hjemmefra ,finder de måske på noget andet. Hun har heste, der går på fold i Kirke Værløse, og så kan hun godt lide at tage i genbrugsbutikker i Måløv og besøge Pederstrup og Grantoftegård. Familien tager også til Ballerup Centret, hvor de har deres yndlingscaféer og butikker, og når Sara skal mødes med en veninde foregår det på en café i gågaden.

”Der er noget gammeldags over Ballerup, som jeg rigtigt godt kan lide. Det minder mig lidt om de provinsbyer, jeg boede i som barn.”

NY SERIE

MENNESKET BAG…

KAMERAET

I en ny serie sætter Ballerup Bladet fokus på mennesker i Ballerup og omegn. Hvem gemmer sig bag ordet, baghuset, bag musikken, bag kameraet?

Denne artikel om fotograf Sara Skytte er den femte i rækken. Hvis du er gået glip af de øvrige artikler i serien, kan de læses på ballerupbladet.dk.

Skriv til journalist Anja Berth på anja@ballerupbladet.dk, hvis du har et forslag til et menneske, vi skal møde i avisen.