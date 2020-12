Biografindgangen åbner i Ballerup Centret

Der er kommet lidt mere stil over den ’nye’ indgang til Ballerup Centret fra Baltorpvej. Det er her, biografgæsterne kan gå ind, når de om få måneder kan se film i den lokale Format-biograf. Foto: privatfoto

Nyt Den gamle indgang til Ballerup Centret fra Baltorpvej er åbnet efter flere måneders ombygning. Det er en helt anden oplevelse. Dades-direktør forsvarer også de nye p-regler, der ellers har fået en del kritik.

Af Ulrich Wolf

Siden indgangen til Ballerup Center fra Baltorpvej lukkede for at gøre plads til byggeriet af den nye biograf, har mange ventet i spænding på, dels om den nåede at åbne til Black Friday og hvordan det kom til at se ud.

Nu er den åbnet, lige netop til Black Friday den 27. november og resultatet taler for sig selv.

Det er blevet en meget stor og flot indgang der i den grad varsler, at noget stort er i vente i form af den nye Format-biograf på taget.

Der er kommet en ekstra etage på, hvilket gør indgange meget storslået og med filmplakater i øjenhøjde og en rulletrappe op til den store biograffoyer, er der kommet noget storladent over indgangen.

Hos centerchefen Christer Skov Thorell, er der glæde over den nye facade,.

”Vi havde et mål om at åbne indgangen til Black Friday og vi nåede det lige akkurat. Elevatoren er stadig lukket, men man kan allerede nu få et indtryk af, hvordan det har løftet centrets ansigt udadtil. Der skal åbne et nyt spisested lige ved indgangen, der også skal have udeservering, så vi er godt på vej,” siger Christer Thorell.

Ifølge centrets ejer, Dades, er der flere ting i vente i den kommende tid.

”Vi er i realitetsforhandlinger med nogle nye butikker og det er ret godt, når vi tænker på, at centret har været lukket ned i flere måneder i løbet af året. Jeg tror, der er kommet en større bevidsthed fra folk om, at man skal handle lokalt og derfor er det et godt tidspunkt, at vi kan præsentere vores ’nye’ center,” siger Jakob Møller, kommerciel direktør i Dades.

Udskældt p-system

Men der har også været kritik i den sidste tid.

Centrets nye parkeringssystem, hvor kunderne kan parkere to timer gratis og derefter skal betale for deres parkering via nummerpladescanner, har skabt kritik.

Men Jakob Møller forstår ikke helt kritikken.

”Vi har en beliggenhed der er meget tæt på stationen. Hvis vi havde fri parkering, så ville vi få en fyldt pendlerparkeringsplads. Vores p-pladser er til centrets og butikkernes kunder,” siger Jakob Møller.

Han påpeger samtidig, at det nye p-system slet ikke skal give anledning til nogen former for problemer, som kritikerne ellers påpeger.

Ingen stress

”Vores undersøgelser viser, at langt de fleste af vores kunder, parkerer i to timer eller mindre. Det betyder, at man bare kan køre ind, handle og køre ud igen uden at foretage sig yderligere i forhold til parkeringen, såfremt man har parkeret kortere tid end to timer. Hvis man parkerer længere tid end to timer, er man ikke begrænset af en tidsbegrænsning – man har muligheden for at betale for yderligere parkeringstid – man skal blot huske enten at betale ved én af parkeringsautomaterne eller tilmelde sin bil til europark-app’en. I og med vi ikke ønsker parkeringspladserne brugt til pendlere men til centrets kunder, er vi nødt til regulering af parkeringstiden – men med de gratis to timer tilgodeser vi langt størsteparten af centrets kunder. Så man kan sagtens være i centret, så længe man vil. Det er sådanne regler man finder i de fleste centre, der har en stationsnærhed og det er derfor, vi har indført det,” siger Jakob Møller, som påpeger, at der er skilte rundt om i centret om reglerne, ligesom der altså er p-automater ved udgangene, så man ikke glemmer det.