Positiv psykologi i Jonstruplejren

Debat Tirsdag den 24. november kunne man læse i Ballerup Bladet, at Hella Tiedemann, formand for teknik- og miljøudvalget, udtaler at politikerne i teknik- og miljøudvalget ”ikke har haft tid nok til at se på detaljerne i Jonstrup-planen og at de ”ikke har fået tænkt godt nok over det”.

Af Kerstin Petsch Skovgaard, Fuglehavevej 19, Ballerup

Hvis man anlægger den positive psykologi-vinkel på dette, så er det dejligt med en politiker der indrømmer, at de ikke har gjort deres arbejde godt nok. Sikke meget plads og mulighed det giver os lokale borgere til at undersøge detaljer om naturfredning, bebyggelsesgrad og infrastruktur!

Det er skønt med al den frivillige borgerinddragelse!

Man kunne også mene, at når man som politiker skal godkende en omfattende helhedsplan for Jonstrup, som lægger op til højt etagebyggeri (op til fem etager), bygget inden for skovbyggelinjen (hvilket man belejligt dispenserer for), så er det ens forbandede pligt at sætte sig ind i detaljerne. Hvis ’detaljerne’ er for svære, så kan man starte her:

Danmarks Naturfredningsforening har ikke modtaget materiale fra Ballerup Kommune, og er ikke blevet hørt.

Til orientering, så er området habitat for hornugler, flagermus, salamandere og andre beskyttede dyr. Furesø Kommune er heller ikke blevet inddraget, selvom planen kan forventes at få stor indflydelse på deres infrastruktur.

Hvis det er for kompliceret, så kan man stille sig ved Jonstrupvej/Tvendagervej en tilfældig hverdagsmorgen klokken 7:40 og med egne øje se de kaotiske trafikforhold – og visualisere 1.500 ekstra biler. Man kan også slå op på side 45 i miljøvurderingen af helhedsplanen, og læse at det er vurderingen at helhedsplanen er i overensstemmelse med FN verdensmål 15.2 (bæredygtig forvaltning af skove) og 15.5 (stop af tab af biodiversitet og hindring af udryddelse af truede arter).

Hvordan bebyggelse inden for skovbyggelinjen og direkte i beskyttede dyrs leveområde kan være i overensstemmelse med verdensmålene, det glæder jeg mig til at høre et par detaljer om.