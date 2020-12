Vi kunne gøre det langt bedre for de nedslidte

Debat I Ballerup Bladet kunne man den 17. november læse en historie fra Kasper Sand Kjær om, hvordan han og Socialdemokraterne med den nye Arne-pension har ”reddet” 355 nedslidte borgere i Ballerup Kommune fra en krank skæbne.

Af Karsten Kriegel, Næstformand Konservative i Ballerup

En skæbne, Kasper Sand Kjær, uden blusel giver alle borgerlige partier skylden for.

Jeg synes, at det er ærgerligt med sådant et reklameindslag. Ærgerligt, fordi det er fuld af halve sandheder.

I 2019 vedtog borgerlige partier sammen med de Radikale en seniorpension for nedslidte. Seniorpensionen er en stor succes. Og det er den, fordi Kasper Sand Kjærs 355 borgere, hans kernevælgere og alle andre vælgere kan søge den. Og de får den også, hvis de er nedslidte. Faktisk får næsten 95 procent af ansøgerne pensionen.

For at få Arne-pensionen fra Socialdemokratiet skal man have arbejdet mindst 42 år. For at få seniorpension skal man have arbejdet 20-25 år.

Med Arne-pensionen kan man gå på pension en-tre år før folkepension. Seniorpension kan man få seks år før.

For at få Arne-pension behøver man ikke være nedslidt. Faktisk kan man have været på barsel og dagpenge store dele af livet, eller arbejdet deltid på kontor. For at få seniorpension skal man være nedslidt og ikke kunne klare et job i sin branche.

Derudover kan det i øvrigt oplyses, at ydelsen på seniorpensionen er langt højere end på Arne-pensionen, som kun ligger på folkepensionsniveau.

Hvis seniorpensionen ikke fanger alle nedslidte, kan den justeres. Det tror jeg, at man kunne få et bredt flertal for.

Konservative har uden held opfordret Regeringen til at se på dette i stedet for at bruge milliarder på en pension til personer, der ikke har brug for den.

Arne-pensionen hjælper ikke nedslidte, der ikke i forvejen har ret til seniorpension. Pensionen koster, hvad der svarer til 8.750 SOSU-assistenter eller pædagoger hvert år. Det svarer til 60 par hænder i Ballerup Kommune.

Det havde været bedre, at man efter dette første år med seniorpensionen havde evalueret den og derefter evt. justeret den.