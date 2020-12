Stiforbindelse til Jonstruplejren

Debat Det er nok klogt med en stiforbindelse i forbindelse med en åbenbaring ud i det omgivende samfund, som der også i folkemunde er blevet lagt op til at etablere ved Jonstruplejren.

Af Erik Gram, Fuglehavevej 1, Måløv

En meget glædelig udvikling, stærkt bevaret og endda accelererede i denne corona-tid. Ganske utroligt at et skovområde så velbevaret og stort set ureguleret, bortset fra hugst og andre nødvendige modningsmæssige tiltag har kunne bestå med overordentlige velholdte, som jeg ved selvsyn fandt dem i foråret. Da jeg i sin tid var ansat i Østre bygningsdistrikt, Holmens Kanal, vidste jeg, at forsvaret byggede solidt og godt. Altså ingen byggesjusk. Og det har man passet godt på og vedligeholdt, selv i Ballerup kommune

For at komme til stiforbindelsen til kilens øvrige stier, fortæller historien jo om en forlængst planlagt sti sydøst om Fuglehaven, der så skulle føres under Jonstrupvej i Lokalplan oo7 delområde 2 og ramme ind i den senere for vel 15-18 år siden etablerede sti, mellem Frederikssundsvej og rideskolen

Den tværforbindelse i åbent land blev betragtet som en nødløsning til erstatning for den i følge lokalplanen lagte og yderst smukke linieføring, rundt om fuglehaven.

Set ud fra det, er det naturligt, at tiltag i lejren ikke mere skal være lukkede bag hegn og tråd. Umiddelbart sker folke-og dyre vandringen helt sikkert på en naturlig måde, når spærringer falder og resterne graves op af jorden. Det skal man huske at gøre.

Er forbindelsen ned gennem fuglehaven stadig en brugbar nødløsning og oplevelsestam?

Ja så skal en lejrforbindelse løbe ind her et sted. Hvis man derimod gennemfører lokalplanens forudsigelse, opnås et panorama af natur og moser af det helt store karat. For alle omringliggende områder i hele kilen.

Og det ændrer ikke på nogen måde problemet med hvor og hvorledes stiforbindelsen krydser den øvre del af fuglehavens nutidig skovforbindelse.

Det problem består, men stikrydser skal man undgå for enhver pris

Derfor er det veltænkt, når jeg mener, at lejråbningen skal foretages flere steder til de stier som vi har nu.

Det bedste sted (Har været åbnet i krigens tid) for flyversigte i Barakken og beton befæstet kort vej landzonen. Med en landejendom og nyere aftægts-fam.-bolig

Alternativt endnu nærmere Jonstrupvang, vil forbindelsen opfattes som en naturlig adgangs-spredning ind i både de nye lejr-område og til skoven, altså neden for bakken mod øst.

Begge forbindelsesløsninger har den store fordel, at de er uden krydsende stier og ikke mindst at prisen er overkommelig. Samt at en senere lokalplan indfrielse 007 blot skal kobles til som en vifteløsning. Der er trafiksikkert og smukt i naturen.