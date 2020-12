Bedre planlægning ved Jonstruplejren

Debat Jeg sidder og nærstuderer det udkast til helhedsplanen for Jonstrup Skovby som Miljø- og Trafikudvalget har godkendt.

Af Johan Overbye, Måløvgårdsvej 8, Måøv

Det er ellers smart, med deres programmer kan de flytte rundt på rundkørsler og lyskryds som det behager for at få plads til den trafik som 750 boliger vil betyde.

Men allerede nu klumper trafikken sammen ved Måløv Parkvej, Jonstrup rundkørsel ved Egeskolen, Jonstrupvangvej, Ballerupvej, Jonstrupvej og Frederikssundsvej. Det bliver kun værre.

Mit eget hus står også i skudlinien i denne plan – for at gøre plads til trafikken vil man ekspropriere en del af min grund lige op til huset, og jeg tvivler på at mit gamle, stråtækte bindingsværkshus tåler mere gravearbejde!

Glem alt om de 750 boliger, de blev ikke nævnt ved rundgangen i Jonstruplejren for et år siden. Der blev heller ikke nævnt fem etages byggerier – reglen for dette nye område må være 1-2 plan som for resten af området.

Det skrives at de gamle træer bliver bevaret – jo tak, med nye kloakker, varmerør, fibernet, fundament og store gravemaskiner, så holder de næppe til anlægsprocessen.

Projektet skal planlægges bedre. Området kan ikke klare det antal tilflyttere, de mange boliger og den medfølgende trafik.

Men der er jo heldigvis snart kommunalvalg. Jeg kan kun opfordre til at huske på at Enhedslisten var den eneste der stemte imod denne plan, da de ønsker en grøn kommune og at bevare den smukke natur der er tilbage i Ballerup.