Baggrund: Politikerne afviser Jonstrup-plan

Helhedsplanen for Jonstruplejren er nu afvist af økonomiudvalget og skal igen behandles i teknik- og miljøudvalget. Det er især antallet af boliger og trafikforholdene, som politikerne vil kigge på igen. Foto: Arkivfoto

Nye planer Et enigt økonomiudvalg afviste i sidste uge helhedsplanen for Jonstruplejren. Politikerne ønsker mere tid til at finde den bedste løsning for området.

Af Ulrich Wolf

Nu kommer politikerne de mange vrede beboere i Jonstrup og omegn til undsætning.

Beboerne har tordnet mod helhedsplanen for Jonstruplejren og vreden har især været rettet imod planerne om at opføre 750 boliger og den deraf følgende voldsomme trafik. Beboerne føler, som de også gør opmærksomme på i en stort antal debatindlæg i Ballerup Bladet, at de er blevet lovet et langt lavere antal boliger for området, omkring 300, på et tidligere borgermøde.

Tirsdag i sidste uge besluttede økonomiudvalget at afvise planen og sende den tilbage til behandling i teknik- og miljøudvalget. Politikerne mener ganske enkelt ikke, at de har fået vendt planen godt nok.

Det bliver for meget

¨Vi kan ikke godkende helhedsplanen, som den ligger nu. Vi mangler indsigt i planen. Der er lagt op til rigtig mange boliger og meget

trafik. Vi er nødt til at genoverveje det,” siger Hella Hardø Tiedemann (A), formand for teknik- og miljøudvalget.

Hun mener, at planen har været vurderet for hurtigt og at politikerne skal have mere tid til at finde den rigtig løsning for området.

”Det er en stor plan og vi har ikke fået tænkt godt nok over det. Derfor er alle enige om, at vi må se på planene igen.

Der er lagt op til for mange boliger og trafikken bliver for voldsom. Jeg kan godt forstå beboernes vrede og jeg synes også selv, at det er for voldsomt. Så for områdets skyld, vil vi nu se på planen igen,” siger Hella Hardø Tiedemann. Hun mener ikke, at Freja Ejendomme, som ejer grunden og som har fremlagt planen, kan klandres.

For lidt tid

”Freja har gjort et stort arbejde med at lave en plan. Vi som politikere har bare ikke haft tid nok til at se på detaljerne. Det er gået lidt for hurtigt og det har været en for stor mundfuld, bare at beslutte hurtigt. Så nu skal vi tilbage i teknik- og miljøudvalget og være mere grundige,” siger Hella Tiedemann, som godt kan genkende oplysningen om de 300 boliger, og også mener, at det kunne være et passende antal.

”Jeg kan ikke sige noget konkret om antallet af boliger endnu, men det kunne godt være noget. Der skal selvfølgelig bygges derude, men det skal tilpasses naturen og området generelt,” pointerer udvalgsformanden.

Som det eneste parti stemte Enhedslisten imod helhedsplanen fra starten og derfor glæder beslutningen partiets medlem af økonomiudvalget, Ali Abbasi.

Blevet klogere

”Jeg tror simpelthen, at der var nogen, der blev klogere og det er altid godt, når nogen bliver det. Det var især antallet af boliger, trafikken og byggehøjden, der var i fokus. Mit indtryk er, at medlemmerne simpelthen ikke følte, at de havde fået nok tid til at gennemgå planen. Det var gået for hurtigt,” siger Ali Abbasi, som håber at man kan få en endnu grønnere aftale.

”Nu skal vi kigge på det igen og så er vores håb da, at vi kan få en grønnere aftale. Men vi skal naturligvis, også kunne finde en holdbar løsning. Der skal naturligvis bygges boliger derude, men det skal være i samspil med naturen,” siger Ali Abbasi.

Også Venstres medlem af økonomiudvalget, Kåre Harder Olesen, glæder sig nu over, at politikerne får lidt mere tid til at granske planen.

Udvalgets ide

”Vi så planen og der var ret mange boliger og der skulle bygges ret højt, så vi kunne godt se, at der måske var behov for et tænke sig om igen. Men det var faktisk teknik- og miljøudvalget, der havde indtillet, at de ville se på den igen. De havde efter deres behandling haft den oppe at vende og der blev de enige om at se på den igen og de henvendte sig så til os. Jeg bakker fuldstændig op om den beslutning, så det var ikke økonomiudvalget, der bare nedstemte teknik- og miljøudvalget. De havde selv indstillet det,” siger Kåre Harder Olesen, som godt kan se, at der er nogle områder der kan forbedres i planen.

”Det handler især om antallet af boliger og byggehøjderne. Vi går ind for, at vi skal bebygge og der er rigeligt plads til at man kan bygge derude. Om det årlige ak være 300 boliger eller 400, det må vi finde ud af. 750 er nok for mange og vi ønsker maksimum tre etager. Men nu ser udvalget på det igen og så må vi diskutere det,” siger Kåre Harder Olesen.