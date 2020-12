Ballerup vinder DM i jobskabelse

Ballerup har haft klart den største stigning i nyskabte arbejdspladser fra 2018 til 2019 sammenlignet med nabokommunerne og ligger også helt i top på landsplan. Foto: Arkivfoto

Jobs De nyeste tal fra Danmarks Statistik viser, at Ballerup er den kommune i Danmark, der procentuelt har skaffet flest nye arbejdspladser det forløbne år.

Af Ulrich Wolf

Vi hører jævnligt, at Ballerup Kommune satser på at skabe nye jobs og at man gør meget for at være en attraktiv erhvervskommune, hvor virksomheder kan slå sig ned og tiltrække arbejdspladser.

Det er tilsyneladende ikke kun snak og flotte ord, for den nyeste opgørelse over antallet af arbejdsplader i de danske kommuner afslører, at Ballerup er den kommune i landet, der procentuelt har haft den største vækst i nye arbejdsplader i perioden 2018 til 2019.

Klart bedst

I slutningen af november 2018, hvor sidste opgørelse fandt sted, var der 43191 arbejdspladser i Ballerup Kommune. I slutningen af november 2019 var der 45340 arbejdspladser, altså en stigning på 2149 stillinger. Det svarer til en stigning på 4,97 procent og dermed den største stigning i landet i forhold til sammenlignelige kommuner. For rent faktisk har Christiansø haft en procentuelt lidt større stigning (5,12 procent), men da der kun er 41 arbejdspladser på øen nu mod 39 i 2018, altså en stigning på to stillinger, er det svært at sammenligne tallene.

Derfor må Ballerup siges at være den absolutte topscorer i den sammenhæng.

Hvis man kigger på nabokommunerne ligger Albertslund tættest på med en stigning på 2,41 procent og derefter Egedal med en stigning på 2,18 procent, hvilket viser, at Ballerup med længde var bedst i forhold til nabokommunerne til at skabe nye arbejdspladser fra 2018 til 2019.

Man skal dog huske, at tallene er indhentet før corona-epidemien kom til landet og at tallene derfor kan se noget anderledes ud næste gang der laves en opgørelse.