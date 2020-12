Husk at din søvn er vigtig

SPONSORERET INDHOLD: Når du vågner om morgenen, har du måske følelsen af, at du godt lige kunne bruge en time mere på øjet. Hvis det er en følelse, du ofte vågner med, skal du overveje, om du får nok søvn.

Den anbefalede søvnmængde er 7-8 timer dagligt. Det betyder ikke, at en enkelt nat med 6 timers søvn er skidt, men som hovedregel bør du sove 7-8 timer i gennemsnit. Vedvarende søvnunderskud kan på den korte bane føre til dårligt humør. På den lange bane kan det være medvirkende til livstilssygdomme, så du skal huske at prioritere din søvn.

Vælg en god seng – du bruger mange timer i den

De møbler, du har i soveværelset, skal du vælge med omhu. Du opholder dig trods alt mindst 7 timer derinde hver eneste dag – hvis du altså følger rådet om 7-8 timers søvn. Sengen er soveværelsets vigtigste møbel, da den danner grundlag for din nattesøvn.

Der er mange muligheder, når man skal vælge en seng. En af mulighederne kunne være en kontinentalseng. Det er en samlet løsning, der består af boksmadras, springmadras og topmadras. Du får altså tre-i-en, hvis du vælger en kontinentalseng. Uanset hvilken seng du vælger, er det vigtigste, at den passer perfekt til dig, så sørg for at teste den, før du investerer i en ny.

Find den rette temperatur

Sengen kan gøre underværker, men de andre ting i dit soveværelse skal også fungere. Temperaturen i dit soveværelse er f.eks. rigtig vigtig for din søvn. Dit soveværelse skal gerne være lidt køligere end resten af dit hjem, så du ikke ligger og kampsveder under dynen. Hvis du har problemer med at holde soveværelset køligt, kan det være en god idé at rulle gardinerne for, når solen står ind på vinduet. Derudover vil en grundig udluftning lige før sengetid kunne bringe temperaturen ned.